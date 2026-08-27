吸引外資 上海優化總部經濟政策

香港七月出口在ＡＩ需求帶動下維持增長態勢，香港統計處廿五日公布對外商品貿易統計數字指出，七月商品整體出口貨值達六七二五億港元，年增百分之五十點七；進口貨值六七七四億港元，年增百分之四十一，其中輸往台灣及美國出口分別大增百分之九十五點七及百分之九十二點九。

2026-08-27 01:11