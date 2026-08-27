AI帶動 香港7月出口年增50.7%

香港七月出口在ＡＩ需求帶動下維持增長態勢，香港統計處廿五日公布對外商品貿易統計數字指出，七月商品整體出口貨值達六七二五億港元，年增百分之五十點七；進口貨值六七七四億港元，年增百分之四十一，其中輸往台灣及美國出口分別大增百分之九十五點七及百分之九十二點九。

綜合香港經濟日報、香港01報導，香港政府統計處廿五日指出，七月商品整體出口貨值達六七二五億港元，年增百分之五十點七；進口貨值六七七四億港元，年增百分之四十一，計四十九億港元貿易逆差。

今年前七個月，香港商品整體出口貨值年增百分之四十點九，進口貨值年增百分之四十點六。

按地區看，七月輸往亞洲的出口貨值年增百分之五十四點六，其中輸往台灣增百分之九十五點七、越南增百分之七十七點七、泰國增百分之六十三點一、大陸增百分之五十六點五，新加坡及馬來西亞則分別增百分之四十六點五及百分之四十一點五。亞洲以外，輸往美國及墨西哥的出口貨值分別增百分之九十二點九及百分之四十八點九。

進口方面，同期來自大部分主要供應地的進口貨值也出現升幅。其中，來自南韓的貨值年增百分之一四六點六，印度增百分之一一○點七，英國增百分之一○六點三，馬來西亞增百分之六十六點七，美國增百分之六十二點六，大陸增百分之三十七點一。

按貨品類別看，今年七月與去年同期相比，香港大部分主要貨品類別的整體出口貨值均有增長。其中，該月電動機械、儀器和用具及零件出口貨值增加一二一六億港元，年增百分之五十四；辦公室機器和自動資料處理儀器增加五四三億港元，年增百分之一○六點五。

香港政府發言人表示，七月商品出口進一步大幅增長，其中ＡＩ相關電子產品出口再次出現顯著升幅，輸往大部分主要市場的出口亦繼續明顯上升。不過，中東地緣政治緊張局勢、主要經濟體貿易保護主義，以及全球ＡＩ投資快速擴張帶來的風險，仍須密切關注。