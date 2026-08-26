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美中同時搶AI專案？華為投標埃及算力中心專案 華府擬競標抗衡

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為據報已參加埃及政府建設大型人工智慧（AI）算力中心的項目招標，引發華盛頓的警覺。路透
華為據報已參加埃及政府建設大型人工智慧（AI）算力中心的項目招標，引發華盛頓的警覺。路透

華為已參加埃及政府的投標，在埃及建設大型的人工智慧（AI）算力中心。這顯示出華為在全球推廣自研晶片的雄心，然而也引發華盛頓警覺。美國官員目前正推動組建一個替代方案，與華為競標。

如果華為投標成功，將代表大陸挑戰美國在全球AI基礎設施領域主導地位的行動取得有實質意義的進展。華為也將因此成為非洲第二大經濟體的重要AI供應商，並在中東獲得立足點。

彭博引述知情人士及查閱的文件報導，華為回應開羅方面的一項招標，提議出口1408顆最高階的昇騰950系列晶片，用於建設AI訓練雲；此外再提供600顆昇騰950系列晶片，或上一代910B晶片，用於建設兩個推理集群。

所謂推理集群，是指AI模型完成訓練後，用於實際運行模型的計算基礎設施。文件顯示，華為提出在12個月內完成相關基礎設施建設。

目前，美國已大舉投資阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯規模更大、利潤更豐厚的AI資料中心市場。該項目也可能成為華為一年多來嘗試出口昇騰加速器後，首個已知的出口案例。

知情人士透露，美國方面獲悉華為的方案後，聯繫了包括輝達、超微半導體（AMD）和微軟在內的企業，希望組建一個美國企業聯盟，與華為的方案競爭。

埃及如今成為全球主要科技強國最新的角力場，凸顯希望參與AI發展浪潮的「全球南方」國家所面對的地緣政治挑戰。這一招標過程可能是美國和大陸首次直接爭奪同一個政府AI資料中心專案。

埃及 華為 算力 華盛頓 人工智慧

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