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傳月之暗面與美國雲計算巨頭洽談K3託管 擬最高收入分成30%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸人工智慧公司月之暗面，傳出正與微軟Azure、亞馬遜雲科技（AWS）和谷歌雲上，與K3相關服務產生的收入中獲得最高30%的分成。美聯社
大陸人工智慧公司月之暗面，傳出正與微軟Azure、亞馬遜雲科技（AWS）和谷歌雲上，與K3相關服務產生的收入中獲得最高30%的分成。美聯社

大陸人工智慧公司月之暗面，傳出正與微軟Azure、亞馬遜雲科技（AWS）和谷歌雲上，與K3相關服務產生的收入中獲得最高30%的分成。若達成協議，這可能成為大陸人工智慧企業，與美國主要雲計算公司之間首個大型收入分成協議。

路透報導，知情人士透露，月之暗面與美國雲計算巨頭之間的核心未決分歧，主要集中在營收分成機制、數據存取權限，以及Token消耗量審計等方面。

有關洽談凸顯大陸領先的人工智慧模型，正在美國獲得更多關注。與西方同類產品相比，這些模型的價格通常低得多。

儘管華盛頓基於國家安全擔憂，限制向大陸出口人工智慧晶片，大陸模型在美國的吸引力仍不斷上升。與此同時，美國高級官員近期也曾公開批評月之暗面。

消息人士稱，正籌備上市的月之暗面，希望從微軟Azure、亞馬遜雲服務及谷歌雲提供的K3相關服務所產生的營收中，獲得最高30%的分成。這一分成比例與月之暗面向使用開放權重模型的大客戶提出的條款大致一致。

消息人士稱，目前談判仍處於早期階段，並不確定最終能否達成協議。

IT之家先前報導，今年 7 月，中軟國際曾宣布與月之暗面達成營收分成協議，但並未披露具體的分成比例。

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