陸官媒談擴內需 籲促工資增長、落實休假促消費

中國官媒經濟日報今天針對擴內需促消費發表評論，指當前外需不確定性增加，需立足內需掌握主動權，並提出促進工資合理增長、改善供需錯配、落實休假制度，以及擴大消費基礎設施與民生領域投資等措施。

中國官媒經濟日報今天以「金觀平」署名發表題為「系統布局擴內需促消費」一文。文中指出，對消費的重視有著深刻的宏觀背景與現實緊迫性。當前全球貿易保護主義抬頭，外需不確定性明顯增加，依靠外部市場拉動增長的空間受到擠壓，必須立足國內需求掌握發展主動權。

文章引數據顯示，「十四五」時期最終消費支出對經濟增長的平均貢獻率達58.8%。但仍面臨供強需弱、社保預期不穩等制約，需在「十五五」時期通過專項規劃系統破局。

文章說，要發揮消費對經濟發展的基礎性作用，關鍵在於跳出短期思維，打好需求方面增收減負與供給方面提質適配的組合拳。在需求方面，要「健全工資合理增長機制」，增加財產性收入管道，同時透過優化教育、醫療、養老等公共服務供給「降低預防性儲蓄動機」，讓居民「能消費、敢消費」。

在供給方面，要以服務消費擴容和業態創新匹配升級需求，推動「人工智慧+消費」、綠色消費等新場景，以高標準質量體系倒逼商品服務升級，解決供需錯配導致的消費外流與意願不足。

另外，在制度方面，需加快清理抑制消費的不合理限制，完善財政金融協同支持機制，「落實休假制度保障消費時間」，推動消費與投資良性互動，使有效投資更多投向消費基礎設施與民生短板。