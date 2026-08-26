用電激增原因變了 大陸「這一地」算力耗電超過冷氣機

據央視財經報導，今年7月份，大陸全國全社會用電量再次突破1兆千瓦時，其中網路數據服務用電量按年增長40%，算力正逐漸成為新增用電需求的重要來源。

報導指出，江蘇常熟一家智算中心，8月最大用電負荷較去年同期增長超過70%，當地算力產業最高用電負荷已達20萬千瓦，占全市用電負荷比重約4.1%。國網常熟市供電公司表示，算力產業貢獻全市近半數用電負荷增量，占比約49%，反映算力負荷正逐步取代季節性空調負荷，成為今年夏季用電增長的主力。

7月，江蘇106家算力中心企業用電量突破13億千瓦時，按年增長31%，其中超算及智算中心用電量占比逾8成。

另據報導，大陸首次百兆瓦級算電協同調節近日在冀北（河北省北部）電網完成。晚間高峰時段，11座算力中心自發參與協同，不足10分鐘，便為電網釋放出100.64兆瓦供電空間，足以同時滿足逾2萬戶居民的用電需求。

國網冀北電力有限公司調控中心主任王宣元形容，這有點像「負負荷等於正發電」的概念，即所謂「虛擬電廠」模式。

報導引述專家預測稱，到2030年，大陸數據中心用電量預計將激增至8,000億度。與此同時，大陸全國太陽能發電及風電裝機容量亦將增長至28億千瓦以上。面對海量算力需求與綠電消納的雙重挑戰，大陸多地正透過算電協同，讓算力「跟著綠電走」，力求兼顧降低成本與促進綠電消納的雙贏局面。

在內蒙烏蘭察布，全球單體最大的智算中心目前正探索綠電直供新模式，透過自建風電場並配合AI電力系統為智算中心供電，藉此解決智算需求與綠電供應波動性之間的難題。