快訊

虧損下市後拚翻身？胡正杰突拋公開收購案 森崴能源董事會同意了

「跟趙建銘幾乎一樣」命理師自揭家醜 父親搞小三還想把兄妹丟產業道路

輝達財報恐成火燒連環船 分析師示警C波大跌：台股將跌到31117

聽新聞
0:00 / 0:00

用電激增原因變了 大陸「這一地」算力耗電超過冷氣機

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
電力工作人員在貴安超算中心資料機房巡檢。圖／取自貴陽網
電力工作人員在貴安超算中心資料機房巡檢。圖／取自貴陽網

據央視財經報導，今年7月份，大陸全國全社會用電量再次突破1兆千瓦時，其中網路數據服務用電量按年增長40%，算力正逐漸成為新增用電需求的重要來源。

報導指出，江蘇常熟一家智算中心，8月最大用電負荷較去年同期增長超過70%，當地算力產業最高用電負荷已達20萬千瓦，占全市用電負荷比重約4.1%。國網常熟市供電公司表示，算力產業貢獻全市近半數用電負荷增量，占比約49%，反映算力負荷正逐步取代季節性空調負荷，成為今年夏季用電增長的主力。

7月，江蘇106家算力中心企業用電量突破13億千瓦時，按年增長31%，其中超算及智算中心用電量占比逾8成。

另據報導，大陸首次百兆瓦級算電協同調節近日在冀北（河北省北部）電網完成。晚間高峰時段，11座算力中心自發參與協同，不足10分鐘，便為電網釋放出100.64兆瓦供電空間，足以同時滿足逾2萬戶居民的用電需求。

國網冀北電力有限公司調控中心主任王宣元形容，這有點像「負負荷等於正發電」的概念，即所謂「虛擬電廠」模式。

報導引述專家預測稱，到2030年，大陸數據中心用電量預計將激增至8,000億度。與此同時，大陸全國太陽能發電及風電裝機容量亦將增長至28億千瓦以上。面對海量算力需求與綠電消納的雙重挑戰，大陸多地正透過算電協同，讓算力「跟著綠電走」，力求兼顧降低成本與促進綠電消納的雙贏局面。

在內蒙烏蘭察布，全球單體最大的智算中心目前正探索綠電直供新模式，透過自建風電場並配合AI電力系統為智算中心供電，藉此解決智算需求與綠電供應波動性之間的難題。

用電 冷氣

延伸閱讀

邁向「家充自由」陸車用充電設備逾2368萬個

資料中心用電量飆升 愛爾蘭核能重啟討論

星星電力推進IPO三大業務引擎驅動至2028年 營收年複合成長78％

SpaceX算力大擴軍！009819、009828搶題材…晶片、資料中心到電力全受惠

相關新聞

想複製《牛來》票房？「單人手搓電影」《目不轉睛》準備上陸院線

繼大陸的粗糙動畫片《牛來》意外走紅後，又一部「單人手搓」電影即將上映。大陸導演吳星星近日貼出公映許可證，宣布懸疑電影《目不轉睛》9月17日上映。

中秋前夕陸新增79家台灣文旦柚註冊果園、包裝場 全在花蓮

中秋節將至，大陸國台辦今天透過記者會宣布，大陸海關總署網站已新增一批台灣文旦柚包裝場及果園。據了解，此次新增名單共79家，包括8處包裝場以及71家供果園，惟全位於花蓮瑞穗。綠營執政下的台南，儘管文旦柚年產量、種植面積全台居冠，仍舊未能獲得銷陸資格。

用電激增原因變了 大陸「這一地」算力耗電超過冷氣機

據央視財經報導，今年7月份，大陸全國全社會用電量再次突破1兆千瓦時，其中網路數據服務用電量按年增長40%，算力正逐漸成為新增用電需求的重要來源。

大陸逾百上市公司被通知要補繳稅款 總額約77億元人民幣

據彭博報導，大陸稅務部門向上市公司下達「補稅」通知書。據彭博對公告的分析，2026年上半年，已有100多家上市公司收到補繳稅款及滯納金的通知，總額約達77億元（人民幣，單位下同）。

人民日報連四天「鍾才文」談經濟 港媒：唱不響光明論

「人民日報」25日連續第四天刊發「鍾才文」署名文章，標題為「推動高質量發展行穩致遠」。香港明報「中國透視」專欄稱，按去年經驗，今年應該也會「N連發」，不過，靠幾篇文章是不可能帶動市場、恢復信心、「唱響中國經濟光明論」的，仍要看政府有無實際招數解決收入與預期問題。

宇樹機器人海外「接活」日租3000美元 主業仍是跳舞

人形機器人熱潮持續升溫，海外甚至出現「出租機器人」新生意；在美國一場私人生日派對上，兩台銀灰色宇樹G1隨音樂起舞，成為全場焦點；美國業者更組建超過50台G1機器人隊伍，每台日租金高達3000美元。熱鬧的舞台背後，人形機器人距離真正進入工廠、家庭「上工」，仍有一段距離。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。