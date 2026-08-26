大陸逾百上市公司被通知要補繳稅款 總額約77億元人民幣

據彭博報導，大陸稅務部門向上市公司下達「補稅」通知書。據彭博對公告的分析，2026年上半年，已有100多家上市公司收到補繳稅款及滯納金的通知，總額約達77億元（人民幣，單位下同）。

報導以上海證交所上市的「北大荒」做例子，稱自20多年前上市以來，該公司從未公布過上半年虧損的中報（半年報），但這一趨勢將於今年被打破。原因並不是莊稼歉收、欺詐或股市崩盤，而是稅務部門向這家中國第3大農業集團旗下的上市公司下達了通知書，要求公司就其不應享受的稅收優惠進行補繳，「帳單」金額相當於該公司2025年淨利潤的120%。投資者應聲拋售北大荒股票，使得該公司市值在6月的短短3個交易日裡就蒸發5分之1。

報導稱，相比北京經濟諮詢公司龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）估計的去年產業政策支持規模約4,000億元，且基本用在減輕企業財務負擔上，今年要求補繳的稅款微不足道，但傷害是確實的。因為對許多企業而言，補稅金額吞噬了相當多的上半年利潤。

報導又稱，這或許只是個開始。當前地方政府正積極尋找新的財政收入來源。由於內需疲弱，稅收收入已從2023年的高點下降，昔日的可靠現金來源、土地出讓收入，正以2位數百分比的速度萎縮。這次的稅務整頓行動，也意味著告別數十年來、建立在各省市用高額補貼來實現經濟增長目標的增長模式。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia-Herrero）表示，GDP競賽模式正在淡出，預計地方層面未來行事會更加謹慎。