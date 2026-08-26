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中秋前夕陸新增79家台灣文旦柚註冊果園、包裝場 全在花蓮

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
花蓮文旦柚。圖／花蓮縣政府提供
花蓮文旦柚。圖／花蓮縣政府提供

中秋節將至，大陸國台辦今天透過記者會宣布，大陸海關總署網站已新增一批台灣文旦柚包裝場及果園。據了解，此次新增名單共79家，包括8處包裝場以及71家供果園，惟全位於花蓮瑞穗。綠營執政下的台南，儘管文旦柚年產量、種植面積全台居冠，仍舊未能獲得銷陸資格。

大陸在今年6月海峽論壇期間舉行農漁產品對接簽約儀式，表態採購台灣文旦柚。大陸國台辦發言人張晗26日上午主持召開記者會時，透過回應記者詢問，曝光大陸海關總署近日公布新增一批台灣文旦柚包裝場及果園註冊，並指兩岸有關方面在堅持「九二共識、反對台獨」政治基礎上，推動各項措施落實落細，取得了積極成效。

根據大陸海關總署網站「動植檢信息查詢」平台，台灣文旦柚企業檢疫註冊名單於8月25日新增了79家，全位於花蓮瑞穗。其中包含8家包裝加工型企業，以及71間生產型企業，多是企業或個人具有多個項目的申報，也有已在名單內的廠家重複申請資格。

排除相同企業或個人後，本次共新增8家包裝場，包括：珍好柚園、興瑞農場、詹鈞皓包裝場、十全包裝場、羅玉珠包裝場、陳文雄包裝場、程方文旦、冠瀧丹丹包裝場。以及新增16家文旦柚果園，包括：興瑞農場、鄭程方、王絹文旦柚園、陳振東文旦柚園、詹鈞皓文旦園、力天果園、羅玉珠、陳文雄、廖德旺果園、莊怡丹、李志成、林杏穗、黃啟文文旦園、歐穆濃果園、莊建富、呂侑宗。

根據我國農業部網站，包括新北、苗栗、雲林、台南、花蓮等地均有種植文旦柚。2024年，台南文旦柚種植面積與年產量均居全台之冠，花蓮、苗栗則分別為第二與第三。

不過，大陸的台灣文旦柚企業檢疫註冊名單經過這次更新，雖已擴增至207家，但幾乎全是花蓮縣的果園與包裝場，綠營執政下的台南文旦柚，儘管產量最大，依然未能取得銷陸資格。

大陸於2022年8月3日起暫停台灣柑橘類水果輸入大陸，當時正值中秋前夕，衝擊文旦柚市場。在國民黨籍花蓮縣立委傅崐萁2024年4月底率領國民黨立委訪問北京，並拜會大陸海關總署後，大陸海關於2024年9月2日宣布有條件開放台灣文旦柚，首批通過註冊的45個供果園、19處包裝場均位於花蓮。此後，名單還經過2次新增，分別是2025年8月29日，以及這次的8月25日，時間點均落在中秋節前夕。註冊失效日期則都是2999年12月31日，即無期限。

張晗表示，「在符合大陸相關檢驗檢疫規定的前提下」，大陸歡迎更多台灣優質產品銷往大陸，讓兩岸同胞共享兩岸關係和平發展、融合發展的紅利。

文旦 中秋 花蓮

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