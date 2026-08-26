陸工信部：「十五五」必須解決汽車產業非理性競爭等問題

大陸工業和信息化部（工信部）副部長辛國斌26日指出，要清醒地看到，當前新能源汽車產業發展還存在一系列問題和挑戰，比如非理性競爭問題仍然突出，一些「激進式」創新設計，未經充分實驗驗證就裝車應用，還出現了個別引發社會關注的汽車產品質量、自動駕駛安全等事件。這些問題不容忽視、不可迴避，在「十五五」時期必須加力解決。

他表示，目前中國新能源汽車產業的國際影響力持續增強，產品遠銷100多個國家和地區，培育了一批具有較強競爭力的領軍企業，新能源汽車已成為中國製造的一張靚麗名片。

辛國斌表示，要完善汽車行業治理體系，推進汽車企業生產資質集團化管理改革，優化產業布局，加強產品創新設計准入審查和測試驗證管理，嚴禁未經充分測試驗證的產品進入市場，加大產品生產一致性監督檢查力度，切實維護好消費者的合法權益，進一步規範好產業的競爭秩序。此外，還將支持重點企業加大技術攻關力度，持續提升動力電池低溫適應性、耐久性，提高自動駕駛安全性、可靠性。積極穩妥推進智能網聯汽車准入和上路通行試點，「車路雲一體化」試點，為廣大消費者提供更加綠色智能的智能網聯新能源汽車產品。「我們還是要堅守住產品質量底線，為廣大消費者負責。」他說。

辛國斌還透露，將持續開展汽車以舊換新、新能源汽車下鄉、縣域充換電設施補短板試點，推動實現充電站「縣縣全覆蓋」、充電樁「鄉鄉全覆蓋」。同時，建立健全汽車改裝管理制度，優化新能源汽車車險政策、降低維修成本，切實解決消費者後顧之憂，讓消費者願意買、放心用。