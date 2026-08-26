大陸新增79家台灣文旦柚註冊果園和包裝場 集中在花蓮

2026年8月26日，大陸國台辦發言人在例行新聞發布會上確認，大陸海關總署網站近日公布了新增一批台灣文旦柚包裝廠及果園註冊名單，進一步便利台灣優質農產品銷往大陸 。 ‌‌這批文旦柚大多生產於花蓮瑞穗。

據大陸海關官方網站，8月25日新增數量是79家，其中大多是個人或企業具多個項目申報，且地點集中在花蓮縣瑞穗鄉，沒有納入綠營執政縣市地區。

大陸自台灣進口文旦柚的貿易已有所恢復。2024年9月2 日起，海關總署正式恢復台灣地區文旦柚輸入大陸，此前因檢疫問題於 2022 年暫停的貿易通道重新開啟 。

‌據公開資料，目前大陸准入台灣文旦的條件‌是：所有輸大陸文旦柚必須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園，相關企業名單已在大陸海關總署網站公開，各海關依法依規實施檢驗檢疫 。‌至於政策導向‌，大陸秉持「兩岸一家親」理念，在堅持九二共識、反對「台獨」政治基礎上，歡迎更多台灣優質產品銷往大陸，共享融合發展紅利 。

文旦柚主要品種為麻豆文旦，原產福建漳州，在台灣栽培已有 300 餘年歷史，以皮薄多汁、甜中帶微酸著稱，需經「辭水」處理後風味更佳