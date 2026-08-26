快訊

白人在台灣淪為俘虜！二戰台灣的歐美戰俘營揭密

全教產批「學生零拒絕、資源零到位」特殊生鑑定空窗期風險全由教師扛

8月27日中元普度命理師曝12大禁忌 別報真實姓名跟住址

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸新增79家台灣文旦柚註冊果園和包裝場 集中在花蓮

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸海關總署網站近日公佈了新增一批台灣文旦柚名單。圖/微博
大陸海關總署網站近日公佈了新增一批台灣文旦柚名單。圖/微博

2026年8月26日，大陸國台辦發言人在例行新聞發布會上確認，大陸海關總署網站近日公布了新增一批台灣文旦柚包裝廠及果園註冊名單，進一步便利台灣優質農產品銷往大陸 。 ‌‌這批文旦柚大多生產於花蓮瑞穗。

據大陸海關官方網站，8月25日新增數量是79家，其中大多是個人或企業具多個項目申報，且地點集中在花蓮縣瑞穗鄉，沒有納入綠營執政縣市地區。

大陸自台灣進口文旦柚的貿易已有所恢復。2024年9月2 日起，海關總署正式恢復台灣地區文旦柚輸入大陸，此前因檢疫問題於 2022 年暫停的貿易通道重新開啟 。

‌據公開資料，目前大陸准入台灣文旦的條件‌是：所有輸大陸文旦柚必須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園，相關企業名單已在大陸海關總署網站公開，各海關依法依規實施檢驗檢疫 。‌至於政策導向‌，大陸秉持「兩岸一家親」理念，在堅持九二共識、反對「台獨」政治基礎上，歡迎更多台灣優質產品銷往大陸，共享融合發展紅利 。

文旦柚主要品種為麻豆文旦，原產福建漳州，在台灣栽培已有 300 餘年歷史，以皮薄多汁、甜中帶微酸著稱，需經「辭水」處理後風味更佳

文旦 花蓮 大陸

延伸閱讀

趕上中秋黃金檔！陸國台辦：新增註冊一批台灣文旦柚農名單

劉大年／川普關稅的第二道牆

美擬以「產能過剩」加徵陸7.5%關稅 總稅率將恢復至20%

上海兩岸青年交流季 奧運冠軍馬龍驚喜現身

相關新聞

想複製《牛來》票房？「單人手搓電影」《目不轉睛》準備上陸院線

繼大陸的粗糙動畫片《牛來》意外走紅後，又一部「單人手搓」電影即將上映。大陸導演吳星星近日貼出公映許可證，宣布懸疑電影《目不轉睛》9月17日上映。

大陸新增79家台灣文旦柚註冊果園和包裝場 集中在花蓮

2026年8月26日，大陸國台辦發言人在例行新聞發布會上確認，大陸海關總署網站近日公布了新增一批台灣文旦柚包裝廠及果園註冊名單，進一步便利台灣優質農產品銷往大陸 。 這批文旦柚大多生產於花蓮瑞穗。

陸工信部副部長：中國已經有近200項人工智慧關鍵標準成功研製

大陸工業和信息化部（工信部）副部長辛國斌在26日記者會上表示，近年來，中國人工智能慧產業活力迸發、亮點紛呈，已有近200項人工智慧關鍵標準成功研製。

字節整軍挺進AI辦公戰局 發布「豆包工作」瞄準大規模落地應用商機

大陸科技巨頭AI爭奪戰延燒到辦公場景，字節跳動昨（25）日發布「豆包工作」，搶占AI辦公領域，對抗包括騰訊、阿里在內的競爭對手。機構認為，AI辦公有望成為下個大規模落地的AI應用方向。

華為新折疊機叫陣蘋果 預告Mate XT2 9月亮相

在蘋果即將發布首款折疊iPhone之際，華為常務董事、終端BG董事長余承東昨（25）日於社交網站披露，將於9月7日舉行新產品發布會，屆時將展示新一代三折機HUAWEI Mate XT 2。

長鑫產能陸企包了 蘋果傳將納入供應鏈

蘋果據報擬將大陸DRAM一哥長鑫存儲納入供應鏈，陸媒估算大陸市場年需求約6億GB；不過長鑫產能已被華為、小米等陸企長約鎖定至2027年底。有機構認為，蘋果此舉或為增加與三星、SK海力士、美光等供應商議價籌碼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。