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陸工信部副部長：中國已經有近200項人工智慧關鍵標準成功研製

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
22日開幕的世界人形機器人運動會盛況空前。圖／取自香港文匯網
22日開幕的世界人形機器人運動會盛況空前。圖／取自香港文匯網

大陸工業和信息化部（工信部）副部長辛國斌在26日記者會上表示，近年來，中國人工智能慧產業活力迸發、亮點紛呈，已有近200項人工智慧關鍵標準成功研製。

他指，從基礎上看，算力底座持續夯實，截至6月底，大陸全國智慧算力規模達2185 EFlops，圍繞算力樞紐建成70餘條算力大通道。國產開源模型創新突破、性價比高，成為更多全球用戶的優先選擇。從應用上看，人工智慧已經基本貫穿研發設計、生產製造、質檢運維等全鏈條，加速產業「智」變升級。

「通過實景實訓，我們已經讓機器人在生產製造、應急救援、餐飲零售等場景開啟『作業模式』。」辛國斌談到，剛剛圓滿閉幕的世界機器人大會上，很多應用場景已經生動呈現。22日開幕的世界人形機器人運動會更是一票難求、盛況空前。從治理上看，已有近200項人工智慧關鍵標準成功研製，正組織多個城市開展人工智慧倫理審查與服務實踐，近期發布的《國際人工智慧倫理治理行動計畫》得到各方積極響應。

他指出，「十五五」時期，工信部將堅持應用牽引，帶動人工智慧技術創新和產業發展，協同深化生態建設、安全治理和開放合作。在供給方面，支持研發高端訓練晶片、多模態算法等關鍵技術，攻關類腦智能、世界模型等前沿技術，推進人形機器人、腦機接口等智慧終端迭代，發展智慧礦山機械、農業機械、智慧醫療器械等產品，更好地滿足各行各業需要。

在應用方面，實施應用服務商的培育專項行動，將製造業多年積澱的「老經驗」挖掘好、梳理好，在此基礎上推出一批輕量化、低成本、易部署的行業解決方案，讓企業真正用得上、用得起、用得好。在生態方面，以高水平人工智慧開源社區為載體，打造一批「人工智能+製造」優質開源項目。推動人工智慧基金匯聚金融「活水」，加大投資力度。

最後，在安全方面，開展人工智慧安全風險監測、信息共享及通報處置，建好用好人工智慧產品安全漏洞庫。持續推進深度合成檢測、模型算法安全防護、價值對齊等技術攻關，讓人工智能真正為人所用、為人所控。　　

人工智慧 算力 規模

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