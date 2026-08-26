想複製《牛來》票房？「單人手搓電影」《目不轉睛》準備上陸院線

繼大陸的粗糙動畫片《牛來》意外走紅後，又一部「單人手搓」電影即將上映。大陸導演吳星星近日貼出公映許可證，宣布懸疑電影《目不轉睛》9月17日上映。

他直言本來不打算上院線，因《牛來》給電影市場帶來信心，他決定衝一下票房，若票房破億元人民幣，他將為粉絲送10台BMW；由於他包攬影片出品人、製片人、編劇、導演、攝影指導、動作指導等職位，大陸網友笑稱，從製作方式上看，這簡直像是又一部《牛來》。

中國新聞周刊報導，吳星星稱，《目不轉睛》拍攝歷時18天，劇組不到20人，其中主演5人，影片最大特點是無限循環。

其中，他參考借鑑了由英、澳共同製片的《恐怖遊輪》（Triangle，台譯「汪洋血迷宮」），但燒腦程度更大，「這不是我狂或者怎麼地，我也挺低調的。我們這部電影上映之後，肯定會成為國內最燒腦的一部。」

另據澎湃新聞報導，截至25日，《牛來》在大陸票房突破人民幣4,200萬，影評網站IMDb的評分高過多部大熱超級英雄電影。