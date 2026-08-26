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長鑫產能陸企包了 蘋果傳將納入供應鏈

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
長鑫存儲。路透
長鑫存儲。路透

蘋果據報擬將大陸DRAM一哥長鑫存儲納入供應鏈，陸媒估算大陸市場年需求約6億GB；不過長鑫產能已被華為、小米等陸企長約鎖定至2027年底。有機構認為，蘋果此舉或為增加與三星SK海力士、美光等供應商議價籌碼。

快科技報導，經測算，大陸市場iPhone年需求量約5,000萬支，按每支12GB記憶體計算，年度總需求約6億GB，若訂單落地，將消耗長鑫存儲2026年底約6.6%產能。

然而，供應鏈消息顯示，長鑫存儲DRAM訂單需求強勁，產能已預訂至2027年底，華為、小米等大陸本土企業已透過長期合約鎖定大部分產能。

對此，美國銀行分析，蘋果找長鑫並非為大規模採購，而是希望將長鑫作為談判籌碼，在與三星、SK海力士、美光續簽長期供貨協議時壓價。

公開資料顯示，長鑫存儲正在擴充產能。目前長鑫在合肥、北京擁有三座12吋DRAM晶圓廠，月產能約30萬片，預計2026年底提升至約35萬片，2027年達42萬片，2028年底衝擊50萬片。高盛預測，長鑫存儲到2028年總產能約1,000億GB，但仍僅能滿足大陸市場約2,000億GB總需求的一半。

科技媒體WCCFTech近日引述微博帳號「Mobile chip expert」報導，川普政府似乎正準備批准蘋果使用長鑫存儲和長江存儲的記憶體晶片，預計川普和習近平9月會晤後達成正式協議。

近期有報導指，蘋果正在測試長鑫存儲DRAM產品及長江存儲NAND快閃記憶體模組。英國金融時報日前稱，蘋果積極遊說川普政府，希望獲得從長鑫存儲購買DRAM的許可。長鑫存儲因與中共解放軍有聯繫，仍在美國國防部黑名單上。

陸企 SK海力士 華為 三星 蘋果

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