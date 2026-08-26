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字節整軍挺進AI辦公戰局 發布「豆包工作」瞄準大規模落地應用商機

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
字節跳動發布「豆包工作」，搶占AI辦公場景，對抗包括騰訊、阿里在內的競爭對手。圖／取材自微博
字節跳動發布「豆包工作」，搶占AI辦公場景，對抗包括騰訊、阿里在內的競爭對手。圖／取材自微博

大陸科技巨頭AI爭奪戰延燒到辦公場景，字節跳動昨（25）日發布「豆包工作」，搶占AI辦公領域，對抗包括騰訊阿里在內的競爭對手。機構認為，AI辦公有望成為下個大規模落地的AI應用方向。

大陸AI辦公市場競爭升溫，科技巨頭半年內相繼整合產品搶攻，騰訊WorkBuddy先發、阿里「千問辦公」主攻企業市場、字節跳動豆包工作後發追趕。

科創板日報報導，豆包工作是一款面向生產力場景的AI代理產品，支持文件、表格、PPT、圖片、影片、網頁及應用等內容生成與編輯，並繼承字節旗下一站式企業協作與AI工作平台「飛書」既有權限體系，用戶可在權限範圍內讀取數據及使用工具。

在字節加速整合之際，騰訊、阿里先行布局。騰訊WorkBuddy今年3月上線，6月訪問量達2,097萬次，居市場第一；7月活躍用戶達1,115萬，並接入騰訊文檔、騰訊會議及企業微信。

阿里本月3日開啟「千問辦公」公測，整合QoderWork、悟空、MuleRun三款產品，涵蓋桌面端、雲端及企業協同AI代理，主要鎖定企業級市場，並依託Qwen模型、阿里雲、百煉及釘釘企業服務資源。8月10日起，千問辦公助理推出收費服務，月費人民幣19元至128元不等。

據易觀分析數據，6月大陸17款主流桌面端AI辦公代理月度總訪問量突破6,000萬次，較3月的2,000萬次增加兩倍。IDC預計，2026年大陸企業級AI代理市場規模將達人民幣449億元，2029年有望突破人民幣3,320億元。不過，IDC也指，60%的大陸企業仍處於了解、評估及試點階段，僅18%將代理納入核心業務流程。

興業證券認為，AI辦公有望成為人工智慧編碼（AI Coding）後下個大規模落地應用方向，辦公場景具高使用頻次、高付費意願。

騰訊 字節跳動 阿里 科技

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