陸併購市場 交易數、規模雙升

普華永道二十五日在上海舉辦《中國企業併購市場二○二六年中回顧及展望》發布會。該報告稱，在多重利好驅動下，二○二六年上半年併購市場交易宗數與交易規模雙雙躍升至近三年高位。

中新社報導，報告稱，二○二六年上半年，中國併購市場交易宗數達七三一六宗，同比增幅近百分之三十，創歷史新高；交易總規模二四一六億美元，同比激增百分之五十六，為二○二三年以來半年度最佳表現。

上半年中國併購市場的強勁復甦主要由財務投資者主導，其交易宗數和規模同比漲幅分別接近百分之五十和百分之八十五。與此同時，戰略投資者交易宗數雖然微跌百分之七，交易額卻上漲近百分之四十。超大型交易（單宗交易金額超十億美元）累計達二十七宗，與去年同期持平，其中境內戰略投資類交易十四宗，超半數由中國國有資本主導推進。資金流向呈現明顯的科創聚焦特徵，高科技領域的超大型交易共十宗，主要集中在人工智能、存儲、半導體等硬科技賽道。

二○二六年上半年，中國內地企業海外併購呈現顯著的量跌價升特徵，交易宗數低於去年同期，但平均交易規模明顯抬升。上半年海外併購總額達二百○二億美元，累計完成九十二宗交易。