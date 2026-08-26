大陸縣域市場 零售業重要推手

消費者研究與零售監測公司尼爾森IQ二十四日發布的一則報告指出，縣域市場已成為中國大陸零售增長的重要引擎。

中新社報導，當前縣域快消品銷售額佔全國快消市場的百分之四十三，縣域耐消品佔全國耐消品市場的百分之六十七，縣域市場是規模大、滲透深且極具增長機會的新陣地。

報告指出，當前縣域零售市場規模已近二十萬億元人民幣，且增速領跑全國，是擴大消費的重要潛力來源。縣域市場正從剛需消費向精細化悅己消費過渡，護膚洗護等享受型快消品類佔比為百分之十六，全渠道銷售額同比增速達百分之十二點五。科技及耐用消費品在縣域市場同樣表現出穩健增長趨勢。縣域耐消品市場規模近三年復合增長率為百分之二，科技及耐用品在縣域市場的平均售價已連續三年上漲。

近日商務部等九部門圍繞縣域消費的渠道升級、商業業態創新等提出十八條支持舉措。