進軍消費 陸北斗衛星導航系統應用全面開花

大陸工信部二十四日在北京舉行的一場媒體圓桌會上介紹，北斗衛星導航系統目前不僅在重點行業領域已實現深度應用，在大眾消費領域的應用也已取得明顯進展。

中新社報導，工信部當天公布，截至二○二五年底，大陸國內主要行業領域的北斗終端設備保有量已接近四千萬台／套，同比增長近百分之二十四，在重點行業領域的綜合應用滲透率已約百分之九十。在交通、農業、公安、廣電、移動通信等五個行業或領域的北斗終端設備應用數量均已超過二百萬台／套。

在大眾消費領域，北斗應用也多點開花。例如，在共享兩輪車領域，截至二○二六年上半年，超一千四百萬輛共享兩輪車完成北斗獨立定位上車應用，佔國內市場保有量的百分之九十以上。汽車領域，官方指導多家重點車企加快推進北斗獨立定位前裝應用，將北斗獨立定位技術路線納入未來發展規劃，目前已出廠車輛數量超一百萬。

同時，智能手機領域，二○二六年上半年，國內市場手機總出貨量一點三三億部，超百分之九十八支持北斗定位。北斗短報文應用方面，官方推動將北斗短報文業務納入基本通信服務管理，截至二○二六年上半年，累計發展北斗短報文用戶超五千五百萬。

北斗規模應用城市試點工作，是加快推動大陸全國北斗規模應用的重要抓手。二○二四年七月，工信部正式啟動北斗規模應用試點城市工作。截至今年上半年，三十九個城市試點累計推廣北斗獨立定位應用終端超一千二百萬台（套）。大眾消費領域超七百二十萬台（套），工業製造領域超四百六十萬台（套），融合創新領域超一百萬台（套）。 今年一至六月，三十九城在各領域新增北斗獨立定位應用二百九十六萬台（套），同比增長約百分之三十。多個城市在共享兩輪車、巡游出租車、公務用車、農用機械、警用裝備等特定領域已實現百分之一百應用北斗。