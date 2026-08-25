AI電子產品需求強勁 香港7月出口年增50.7%

香港7月出口在AI需求帶動下維持增長態勢，香港統計處25日公布對外商品貿易統計數字指出，7月商品整體出口貨值達6,725億港元，年增50.7%；進口貨值6,774億港元，年增41%，其中輸往台灣及美國出口分別大增95.7%及92.9%。

綜合據香港經濟日報、香港01報導，香港政府統計處25日指出，7月商品整體出口貨值達6,725億港元，年增50.7%；進口貨值6,774億港元，年增41%，錄得49億港元有形貿易逆差。

今年前7個月，香港商品整體出口貨值年增40.9%，進口貨值年增40.6%，期內錄得2,994億港元有形貿易逆差，相當於進口貨值6.8%。

按地區看，7月輸往亞洲的出口貨值年增54.6%，其中輸往台灣增95.7%、越南增77.7%、泰國增63.1%、大陸增56.5%，新加坡及馬來西亞則分別增46.5%及41.5%。亞洲以外，輸往美國及墨西哥的出口貨值分別增92.9%及48.9%。

進口方面，同期，來自大部分主要供應地的進口貨值也錄得升幅。其中，來自南韓的貨值年增146.6%，印度增110.7%，英國增106.3%，馬來西亞增66.7%，美國增62.6%，大陸增37.1%。

按貨品類別看，今年7月與去年同期相比，香港大部分主要貨品類別的整體出口貨值均錄得增長。其中，該月電動機械、儀器和用具及零件出口貨值增加1,216億港元，年增54%；辦公室機器和自動資料處理儀器增加543億港元，年增106.5%。

香港政府發言人表示，7月商品出口進一步大幅增長，其中AI相關電子產品出口再次錄得尤其顯著升幅，輸往大部分主要市場的出口亦繼續明顯上升。

展望未來，該政府發言人指，全球對AI相關電子產品的強勁需求，預計將繼續支持香港商品貿易表現。不過，中東地緣政治緊張局勢、主要經濟體貿易保護主義，以及全球AI投資快速擴張帶來的風險，仍須密切關注。