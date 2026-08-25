快訊

油價、美債殖利率雙雙走跌 台指期夜盤上漲逾200點

基隆客運「騎」上安全島 司機無恙7乘客受傷送醫

中職／象迷真的回來了！18977人進場破「平日蛋」紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

AI電子產品需求強勁 香港7月出口年增50.7%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
據香港政府新聞公報，香港政府統計處25日公布，香港7月商品出口貨值達6,725億港元，年增50.7%，其中AI相關電子產品出口再錄得顯著升幅。中新社
據香港政府新聞公報，香港政府統計處25日公布，香港7月商品出口貨值達6,725億港元，年增50.7%，其中AI相關電子產品出口再錄得顯著升幅。中新社

香港7月出口在AI需求帶動下維持增長態勢，香港統計處25日公布對外商品貿易統計數字指出，7月商品整體出口貨值達6,725億港元，年增50.7%；進口貨值6,774億港元，年增41%，其中輸往台灣及美國出口分別大增95.7%及92.9%。

綜合據香港經濟日報、香港01報導，香港政府統計處25日指出，7月商品整體出口貨值達6,725億港元，年增50.7%；進口貨值6,774億港元，年增41%，錄得49億港元有形貿易逆差。

今年前7個月，香港商品整體出口貨值年增40.9%，進口貨值年增40.6%，期內錄得2,994億港元有形貿易逆差，相當於進口貨值6.8%。

按地區看，7月輸往亞洲的出口貨值年增54.6%，其中輸往台灣增95.7%、越南增77.7%、泰國增63.1%、大陸增56.5%，新加坡及馬來西亞則分別增46.5%及41.5%。亞洲以外，輸往美國及墨西哥的出口貨值分別增92.9%及48.9%。

進口方面，同期，來自大部分主要供應地的進口貨值也錄得升幅。其中，來自南韓的貨值年增146.6%，印度增110.7%，英國增106.3%，馬來西亞增66.7%，美國增62.6%，大陸增37.1%。

按貨品類別看，今年7月與去年同期相比，香港大部分主要貨品類別的整體出口貨值均錄得增長。其中，該月電動機械、儀器和用具及零件出口貨值增加1,216億港元，年增54%；辦公室機器和自動資料處理儀器增加543億港元，年增106.5%。

香港政府發言人表示，7月商品出口進一步大幅增長，其中AI相關電子產品出口再次錄得尤其顯著升幅，輸往大部分主要市場的出口亦繼續明顯上升。

展望未來，該政府發言人指，全球對AI相關電子產品的強勁需求，預計將繼續支持香港商品貿易表現。不過，中東地緣政治緊張局勢、主要經濟體貿易保護主義，以及全球AI投資快速擴張帶來的風險，仍須密切關注。

香港 出口 商品

延伸閱讀

萬海、慧洋 押逾四個月

新代法說會／蘇州二廠、馬來西亞新廠明年初同步投產 產能估可增1.6倍

成屋買氣回來了 7月全國建物買賣移轉棟數為2.64萬棟創19個月來新高

AI擴廠撐商用不動產 劉佩真：全年交易額可望續創高

相關新聞

馬雲重金增持阿里股票 與蔡崇信、吳泳銘共買入逾32億元

阿里巴巴23日宣布擬在香港配售新股，募資總額達800億港元，消息公布後股價一度急挫；與此同時，阿里巴巴創辦人馬雲出手增持公司股票。陸媒報導，馬雲近日連日買進阿里港股，累計金額超過6億港元，加上阿里集團主席蔡崇信、CEO吳泳銘近日合計增持約2億港元，阿里管理層近期累計增持金額已超過8億港元（約新台幣32.5億元）。

標普報告：中國正打造全球黃金網絡 提升人民幣國際地位

正當美債、美元正面臨危機之際，標普全球評級25日發布一份報告指出，中國正在建設全球黃金網絡，央行加速增持黃金，該舉措有助於推動人民幣在國際貿易中發揮更大作用，從而提升人民幣的國際地位。

宇樹科技上市暴漲後驟跌45% 引發泡沫擔憂

中國人形機器人製造商宇樹科技上市後，股價出現劇烈波動。在上市首日暴漲後，目前下跌約45%，3天內蒸發300億美元的市值，...

AI辦公爭霸戰升溫 字節發布豆包工作迎戰騰訊、阿里

大陸科技巨頭AI爭奪戰延燒到AI辦公領域，字節跳動25日正式發布「豆包工作」，以強化中國最受歡迎的AI聊天機器人豆包，搶佔AI辦公領域，對抗包括騰訊、阿里在內的競爭對手。顯示大三廠正從「捲模型」到「捲商業化」。

DeepSeek霸榜56天被終結 神祕AI模型Ox背後疑中國廠商

AI開發者社群近日掀起一波「偵探熱」。一款代號「Ox Alpha」的神祕人工智慧模型，20日悄然上線後迅速爆紅，首日即創下單日模型使用量紀錄，更終結DeepSeek長達56天的榜首地位。由於「Ox」中文意為「牛」，加上近期話題電影「牛來」，中國網路社群也將它暱稱為「牛來」模型。

AI短劇「問蒼生」把人寫成妖 片中金句讓人起雞皮疙瘩

中國AI生成短片再掀話題。一部以東漢末年為背景的26分鐘AI短劇「我這一生最大的罪，是把人寫成了妖……」，把古代災異轉化為對民生尊嚴與治理制度的叩問，近日在中國影音網站Bilibili（B站）暴紅，截至25日上午，觀看次數已突破1400萬，並登上B站「每周必看」榜單。作者也被突如其來的熱度嚇到，稱「一覺醒來還以為被網暴了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。