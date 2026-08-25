馬雲重金增持阿里股票 與蔡崇信、吳泳銘共買入逾32億元

阿里巴巴23日宣布擬在香港配售新股，募資總額達800億港元，消息公布後股價一度急挫；與此同時，阿里巴巴創辦人馬雲出手增持公司股票。陸媒報導，馬雲近日連日買進阿里港股，累計金額超過6億港元，加上阿里集團主席蔡崇信、CEO吳泳銘近日合計增持約2億港元，阿里管理層近期累計增持金額已超過8億港元（約新台幣32.5億元）。

科創板日報指，消息人士透露，隨著阿里發起配售融資，馬雲近日連日增持阿里港股，總額超6億港元（約新台幣24億元），以此表達對阿里AI發展的堅定信心。而蔡崇信、吳泳銘連續兩日已合計增持2億港元（約新台幣8億元），至此馬雲與阿里管理層近日已合計增持已超8億港元（約新台幣32億元）。

其中，蔡崇信在買入72萬股阿里巴巴港股後，今日再次增持約8,200萬港元阿里巴巴股票，兩日累計增持金額已達1.6億港元；吳泳銘買入35萬股阿里巴巴港股，均價約111.6港元，耗資約4,000萬港元。

8月23日，阿里宣布800億港元（約新台幣3,248億元）新股配售，所得款項將全部投入AI建設。報導稱，此次配售獲全球主權財富基金等長線投資者積極認購，實現近3倍超額認購，認購金額超過2,000億港元，主權及長線基金最終認購比例超40%。受配售消息影響，阿里港股24日跌8.54%，報收112.5港元。

報導稱，阿里近年持續加大AI投入。2025年2月，阿里CEO吳泳銘宣布未來3年投入3,800億元用於雲與AI硬體基礎設施建設。截至2026年6月，該計畫資本開支進度已接近一半，約1,900億元；2027財年第一季資本開支達677億元，年增75%。

最新財報顯示，阿里AI相關產品年化收入超495億元人民幣，預計下季度達100億美元，2030年阿里雲外部商業化收入將達1,000億美元，利潤率達20%。管理層預計AI資本開支2至3年即可收回。同時，過去幾年阿里已累計回購註銷約11%的股份，以提升股東回報。

澎湃新聞提到，儘管公司高層態度堅定，但市場情緒仍呈現分化。美股投資人Michael Burry不看好阿里此次配售，認為股價已過高，投入資本回報率（ROIC）將持續下降，並已清倉阿里持股、轉向布局京東。

另一方面，美銀證券指，本次配售將使阿里淨現金由310億美元增至410億美元以上，現金及現金等價物總量增至約800億美元，可為雲業務成長與AI投資提供資金。美銀維持阿里美股172美元、港股168港元目標價及「買入」評級。

野村證券則認為，阿里此次約7.1億股的新股發行對現有股東的股權攤薄僅約3.7%，實際衝擊遠低於市場預期，且本次融資一舉清除了長期懸在股價頭上的資金不確定性。