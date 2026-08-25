AI辦公爭霸戰升溫 字節發布豆包工作迎戰騰訊、阿里

大陸科技巨頭AI爭奪戰延燒到AI辦公領域，字節跳動25日正式發布「豆包工作」，以強化中國最受歡迎的AI聊天機器人豆包，搶佔AI辦公領域，對抗包括騰訊、阿里在內的競爭對手。顯示大三廠正從「捲模型」到「捲商業化」。

科創板日報報導，三家大廠在AI辦公賽道的佈局輪廓都已清晰：騰訊以「先發優勢+生態連接」搶佔入口，阿里以「企業級+全鏈路」深耕B端，字節則以「場景融合+流量底座」後發追趕。

據字節跳動官微，豆包工作25日正式發布。作為豆包面向生產力場景推出的全新 Agent 產品與品牌，豆包工作能圍繞用戶目標自主拆解任務、調用工具、持續推進複雜工作流程。豆包工作還與飛書深度打通，讓Agent基於企業上下文更準確地完成工作。

回顧半年前，大陸互聯網大廠各自鋪開多款產品試方向：騰訊內部同時跑著QClaw、WorkBuddy、CodeBuddy等產品，阿里並行推進QoderWork、悟空、MuleRun，字節也有TRAE IDE、TRAE Work等多條產品線。

騰訊是這場競賽中跑最早、也是目前跑得最好的一家，3月WorkBuddy正式上線，定位為「全場景AI辦公工作台」，馬化騰在財報中稱其為「中國使用最廣的效率AI智能體服務」。數據顯示，騰訊WorkBuddy在6月已以2,097萬次月訪問量位居第一，超過第二、第三名之和；7月，WorkBuddy又以1115.23萬月活躍用戶總量位列AI辦公智能體總榜榜首。

阿里則是用最短的時間，快速完成最大規模的整合。此前，阿里的QoderWork、悟空、MuleRun三款產品分屬不同團隊、不同定位，各自為戰。8月3日，「千問辦公」正式開啓公測。阿里將三款產品全面整合為「千問辦公」，成為業內首款同時支持桌面端Agent、雲端Agent、企業協同Agent的產品。

據易觀分析數據，6月大陸國內17款主流桌面端AI原生辦公智能體月度總訪問量突破6,000萬次，而3月這一數字僅為2,000萬次；IDC數據則顯示，2025年大陸企業級AI智能體市場規模約為人民幣212億元，預計2026年增至人民幣449億元，到2029年有望突破人民幣3,320億元。