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宇樹科技上市暴漲後驟跌45% 引發泡沫擔憂

中央社／ 北京25日電
圖為宇樹科技機器人8月19日在2026世界機器人大會開幕式前表演。新華社
圖為宇樹科技機器人8月19日在2026世界機器人大會開幕式前表演。新華社

中國人形機器人製造商宇樹科技上市後，股價出現劇烈波動。在上市首日暴漲後，目前下跌約45%，3天內蒸發300億美元的市值，也引泡沫擔憂。

據路透社報導，宇樹科技的估值劇烈波動，一度飆升至660億美元，隨後縮水300億美元，引發市場質疑人工智慧和機器人熱潮是否已超越基本面支撐。

報導指出，宇樹科技25日的股價企穩。此前連續3個交易日下跌，自19日上市以來累計跌幅達到45%。

該公司的機器人因能夠奔跑、跳舞甚至表演武術而受到關注；然而在更廣泛的商業應用領域，宇樹目前取得的成功仍然有限。

北京凌通盛泰投資管理中心董事長董寶珍表示，「投資者被科技革命的敘事衝昏了頭腦」，他並警告「所有泡沫最終都注定會破裂」。

董寶珍還稱，IPO發行價與上市首日表現之間存在驚人的差距，這意味著「其中至少有一個價格肯定是錯的」。他認為，問題出在上市首日的股價被高估了。

宇樹科技發行價一股人民幣150元，上市當日股價最高衝上人民幣1100元，22日收盤時已經跌至603元。

風險投資機構中歐資本董事長張俊表示，宇樹上市首日的表現「並不是由樂觀的前景推動的，而是一些人試圖推高股價，隨後在高位拋售獲利」。

分析師表示，投資者之所以追捧宇樹科技IPO，很大程度上是因為市場認為其背後存在國家層面的支持。當前，中國正與美國爭奪科技領域的領先地位。

此外，宇樹科技在上海科創板快速上市，也被市場解讀為獲得了政府的認可。科創板主要面向硬科技創新企業，並重點支持中國國家戰略產業。

科技 機器人 人工智慧

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