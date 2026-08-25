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中國修訂對外投資管理辦法 首度納入居民個人

中央社／ 台北25日電

中國即將推出修訂版「對外投資管理辦法」，首度將管理對象從企業擴及其他組織和居民個人，並透過報告制度強化防範境外風險，掌握一些金額龐大、與外交關係有關的投資項目的情況。

中國「企業出海」近年形成熱潮。中國國家發改委21日發布「對外投資管理辦法（修訂徵求意見稿）」，向社會公開徵求意見，時間為今年8月21日至9月20日。

期貨日報報導，中國對外投資領域的首部行政法規「國務院關於對外投資的規定」7月1日起實施，首次從行政法規層面明確了投資者包括境內企業、其他組織和居民個人。作為配套法規的「對外投資管理辦法」意見稿重申此投資者內涵，明確了包括居民個人在內的投資者申請對外投資核準、備案的程序。

根據意見稿，投資者應當在實施對外投資前取得對外投資核准文件或備案通知書。對新納入投資者的居民個人而言，核准機關是中國國家發改委，備案機關是戶籍所在地或者經常居住地的省級發改部門。

不過，除少數構成對外直接投資的情形之外（包括獲得被投資企業控制權、股比達到10%的整數倍），投資者通過合格境內機構投資者、港股通、跨境理財通等在境外金融市場投資的，不需要進行核准、備案、報告。

中國國家發改委在修訂說明中稱，近年來，少數國家地區採取歧視性措施，有的要求中方提供技術、數據或者處分股權、資產等，損害了中方權益；一些國家地區局勢動蕩、政策多變，政治、安全等風險上升，有的投資者對境外風險估計不足、應對不利，最終遭受損失。

國家發改委表示，為防範境外風險和保護投資者權益，意見稿完善了重大不利情況報告制度和境外再投資報告等制度，設置了對外投資資訊年度報告制度，同時面向少數金額大、關乎中國與有關國家外交關係的項目設置了前期工作情況報告制度。

財新網指出，意見稿對對外投資資訊報告的要求明顯提高。中方投資額1億美元及以上或項目關乎中國與有關國家外交關係的投資者，應當在開展重要前期工作的10個工作日前，提交對外投資前期工作情況報告。

國務院 發改委 報導

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