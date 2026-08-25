中國各地救房市 成都買新屋降頭期款、加碼補貼貸款利息

在中國房市低迷下，繼上海日前發布促進房市8項新政後，四川省成都市今天公布，購買成都新建商品住房申請住房公積金貸款，除了最低頭期款比例放寬至15%，並加碼補貼貸款利息。此措施明顯在消化新建案庫存。

成都商報紅星新聞官方帳號報導，成都住房公積金管理中心公布調降購屋門檻，今天起至年底（2026年12月31日），成都住房公積金貸款最低首付款（頭期款）比例降至15%；並且首次推出貸款利息補貼，將按20%補貼；同時新政貸款額度最高加碼20%。

這一調整與先前住房公積金貸款最低20%的頭期款比例相比，調降5個百分點，進一步降低購屋門檻。

其次，購買新房並申請住房公積金貸款，每月實際產生的貸款利息，成都公積金中心按20%補貼，而且是免申請即可享補貼。單筆貸款累計補貼利息上限為人民幣2.5萬元（新台幣11萬8578元），期滿後一次轉至借款人還款銀行卡。

公積金繳存人購買設計達到「綠建（綠色建築）一星級標準」及以上的新建商品住房，住房公積金貸款額度在現行最高貸款額度基礎上可再加碼20%。

紅星新聞分析，據此計算，單一繳存人最高可貸96萬元，雙繳存人（例如夫妻一起申請）最高可貸144萬元（新台幣683萬元）。