北大教授稱「靈活就業是福利」惹眾怒 胡錫進狠酸：腦子短路

北京大學教授張丹丹最近在節目中聲稱「靈活就業的靈活是一種福利」，遭許多中國民眾批評「何不食肉糜」。中共官媒環球時報前總編輯胡錫進也發文表示，許多人是不得已才從事靈活就業，相關表述完全不可接受。

綜合中國媒體報導，北京大學國家發展研究院副院長張丹丹近日上財經訪談節目「聊一波」。針對主持人提問：「靈活就業這個群體有什麼社會保障？」，張丹丹稱，通常人們認為正規就業更好，非正規就業或者零工沒有保障。但從勞動經濟學角度看，靈活本身就是一種福利。

張丹丹還稱，「他靈活了，不像我們朝九晚五的，犧牲了自由換來的社保」。靈活就業者需要的是自由度，是最大化的自我管理和時間自主的選擇權，代價就是社保保障相對薄弱。「因為你自己管自己，為什麼要有一個單位為你支付社保呢？或者國家或政府層面為什麼要為你支付這麼多東西呢？」

這段言論在中國社群媒體引發議論，被網友批評「何不食肉糜」、「不知人間疾苦」。

擁有百萬粉絲的中國法律網紅部落客「張三同學」在微博撰文表示，「外賣、快遞、網約車，每天工作12小時是常態，月休僅2、3天，若只工作8小時根本不夠養家糊口」；反問：「誰不想朝九晚五，有份穩定且待遇不錯的工作？」

胡錫進今日在微博發文表示，張丹丹的表述「完全不可接受」，與公眾的關切和價值取向南轅北轍，甚至懷疑她當時腦子「短路」了，或者因為她當時處於對聊情景中，對語境做了錯誤反應。

胡錫進表示，大多數靈活就業者，除了少數闖出來的網紅等，都是不得已做的那樣選擇，如果有一份收入還不錯的正式工作，有五險一金，恐怕很少有人會拒絕。

他提到，回看張丹丹此前發表的文章與接受的採訪，她是對靈活就業群體研究很深的學者，做了許多給他們上社保的呼籲，並為推動這一呼籲落地，做了很多實際努力。

胡錫進表示，張丹丹應為自己的言論付出聲譽代價，但盼輿論不要對她的一個錯誤表述揪住不放，也不要因此抹殺張丹丹之前為維護靈活就業群體權利所做的大量努力。

今年發布的「2025中國藍領群體就業研究報告」指出，預計中國今年靈活就業人數達3.2億，占就業人數的40%以上。

上海一名經濟領域學者曾對中央社解析，社保費用對靈活就業者而言是龐大負擔，若以一名在上海繳納社保費用的靈活就業人員來說，選擇最低檔次繳交費用的話，每月養老保險費用人民幣1492元、醫療保險費用人民幣746元，合計一個月保費為人民幣2238元（約新台幣1萬519元）。