從寒門掏糞工到1.3兆身家大陸首富 「地產梟雄」許家印淪階下囚

從農村窮小子、掏糞工到中國首富，再淪為階下囚，恒大集團創始人許家印的人生如同一部跌宕起伏的商業劇。2026年8月20日，許家印一審被判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。本文回顧這名「地產梟雄」從巔峰到深淵的傳奇一生。

寒門出身1歲即喪母 考入大學前曾當掏糞工

1958年，許家印出生於河南周口一個貧困農村家庭。1歲3個月時，母親因無錢看病去世，他成了「半個孤兒」。童年時期，他吃番薯、番薯麵長大，穿的都是滿是補丁的破衣服，甚至吃過發霉長毛的黑窩頭。

考上大學前，許家印曾在農村幹了兩年農活，開拖拉機、下田鋤地，連掏糞亦包辦，令他成為生產隊副隊長以及「大隊治保員」，即農村內的保安。

1977年高考恢復，許家印以周口市前三名的成績考入武漢鋼鐵學院（現武漢科技大學）。大學四年，他靠國家每月14元的助學金完成學業。

入職鋼鐵廠十年 從工人做到車間主任

大學畢業後，許家印被分配到河南舞陽鋼鐵公司，主動申請到熱處理車間一線，期間他僅用兩個月就搞出一套「生產管理300條」的嚴苛制度。

進廠兩年後，許家印成為車間副主任，第三年成為車間主任，1987年冶金工業部頒獎中，公司獲23個獎項，他一人獨佔6項。

受鄧小平感召 帶人民幣2萬元南下闖深圳

1992年鄧小平南巡，34歲的許家印揣著人民幣2萬元（約新台幣9.4萬元）積蓄和30多頁簡歷南下深圳。他在朋友家的走廊住了3個月，後来進入中達貿易公司做業務員，月薪人民幣500元（約新台幣2366元）。

兩年後，他帶著司機、出納、業務員到廣州開拓地產市場，成功操盤「珠島花園」項目，為公司賺了人民幣2億多元（約新台幣9.46億元），但自己月薪僅人民幣3000元（約新台幣1.4萬元），令他決心創業。

創立恒大 首個樓盤兩個鐘賣清

1996年「恒大」於廣州成立。據集團的官方網頁，恒大當年憑「小面積、低價格、低成本」策略搶佔市場。

1997年，恒大首個樓盤「金碧花園」以每平方米人民幣2800元（約新台幣1.3萬元）的虧本價開盤，兩個小時售罄，銷售額達人民幣8000萬元（約新台幣3.78億元），在2000多家廣州房企中脫穎而出，成為廣州地產10強。

上市獲彤叔大劉力撐 身家暴漲登頂中國首富

2009年恒大在港交所上市，鄭裕彤、劉鑾雄等香港富豪入股力撐。2017年，許家印以約人民幣2900億元（約新台幣1.3兆元）身家登頂中國首富，半年身家暴漲人民幣2000億（約新台幣9468億元）。同一時期，恒大躋身世界500強，業務覆蓋地產、汽車、文旅、健康、體育等八大產業。恒大又系統性進入金融領域，以高息回報為誘，吸引大量社會資金進場，也為後來許家印的倒台埋下隱患。

人民幣2.4兆債務纏身 許家印跌下神壇

但恒大長期依賴「高負債、高槓桿、高周轉」模式擴張。隨著中國房地產政策收緊，恒大資金鏈斷裂，總負債高達人民幣2.44兆元（約新台幣11.37兆元），其中在2021至2022年兩個年度合計虧損逾人民幣8100億元（約新台幣3.8兆元），創中國企業最高虧損紀錄。

被控八宗罪 涉非法吸收公眾存款、集資詐騙等

2023年9月，許家印被採取強制措施。2026年4月案件一審開庭，許家印被控八宗罪：非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、違法運用資金、欺詐發行證券、違規披露重要信息、職務侵佔、單位行賄。許家印當庭認罪悔罪。

2025年，香港高等法院針對許家印名下資產作出全球禁制令，明確禁止其處置全球範圍內價值上限為77億美元（約新台幣2450億元） 的資產。

2026年8月20日，內地法院一審宣判，對許家印數罪併罰，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。恒大集團判處罰金人民幣88.2億元（約新台幣417億元），恒大地產判處罰金人民幣70億元（約新台幣331億元）。

爆雷前曾「技術性」離婚轉移資產 前妻攜百億股息離港

2023年8月，恒大公告中首次將丁玉梅稱為「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」，而非「許家印配偶」，離婚傳聞由此曝光。而有報道指兩人早在2022年已辦理離婚手續。這場離婚被普遍認為是許家印為在財務上與丁玉梅進行分割、規避債務而作出的安排。

恒大此前累計超過人民幣900億元（約新台幣4260億元）派息中，由許家印及丁玉梅全資控制的離岸公司取得大部分款項，透過「技術性離婚」最終落到丁玉梅手中。

離婚後，丁玉梅被爆在全球擁有多處房產，遍佈加拿大、英國等地。2022年9月，她斥資4980萬英鎊（約新台幣21.63億元）購入倫敦泰晤士城33間公寓。2023年7月下旬，丁玉梅在得知內地有企業家因許家印被邊境控制後，隨即買機票離開香港，行蹤成謎。

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文章授權轉載自《香港01》