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城市市場飽和…大陸推電動車下鄉 買中古車也補助

中央社／ 上海21日電
大陸為擴大電動車國內市場，各級政府近期密集推出促進汽車消費措施，除延續新車補貼外，為提高新車換車市場的消費意願，補助買中古車也成為多地的新政策。中新社
大陸為擴大電動車國內市場，各級政府近期密集推出促進汽車消費措施，除延續新車補貼外，為提高新車換車市場的消費意願，補助買中古車也成為多地的新政策。中新社

中國為擴大電動車國內市場，各級政府近期密集推出促進汽車消費措施，除延續新車補貼外，為提高新車換車市場的消費意願，補助中古車也成為多地的新政策。

中國商務部等9部門18日發布「關於進一步激發下沉市場活力 活躍縣域消費的意見」，提出大力支持新能源汽車（含電動車）、綠色智慧產品、綠色建材等下鄉，擴大農村充電設施覆蓋範圍。

下沉市場被視作擴大、振作內需的重要基礎點。下沉市場所指為三線以下城市、縣鎮與農村地區市場，覆蓋中國70%人口、60%社會消費品零售總額。

陸媒證券日報今天報導，長期以來，中國大陸汽車市場布局主要集中在城市，但隨著城市汽車市場趨於飽和，縣域市場成為車商布局的新藍海。

北京止於至善投資管理有限公司總經理何理說，2025年汽車下鄉車型銷量占全中國新能源汽車總銷量的近6六成，但2025年縣域及農村地區新能源滲透率仍不足20%，顯著低於全中國水準，有較大提升空間。

深圳市排排網基金銷售有限責任公司研究總監劉有華表示，隨著政策發力，縣域市場有望成為中國國內汽車消費的核心增量。

但報導指出，縣域市場當前面臨基礎設施、適配產品、服務網絡等多重制約。政策層面正在加強補足，比如擴大農村充電設施覆蓋範圍，鼓勵光儲充一體化等新模式。業界人士認為，除了補貼，仍需補齊不足，才能充分釋放縣域市場的汽車消費潛力。

另一方面，長春、西安等地接連推出二手車（中古車）消費補貼政策，降低二手車交易成本，加速換車。

報導指出，隨著中國汽車持有量持續走高，市場底層消費結構已經改變。何理表示，中國國內新能源汽車7月新車銷量占比首次突破60%，市場將從「新能源滲透率提升驅動」轉向「存量更新、縣域下沉、二手車流通」等多輪驅動。

何理分析，二手車補貼有助加快形成「新車銷售—保有量積累—二手車流通—置換更新」，「擴大新車置換消費」。

中古車 電動車 補助

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