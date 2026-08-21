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財政金融偕同促內需 陸財政部：下半年還有新政策要推出

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
促進內需消費是當前大陸政策重心。大陸財政部21日預告，結合經濟發展需要，正在繼續研究制訂財政金融協同的新政策和新舉措，並於今年下半年推出。（新華社）
促進內需消費是當前大陸政策重心。大陸財政部21日預告，結合經濟發展需要，正在繼續研究制訂財政金融協同的新政策和新舉措，並於今年下半年推出。（新華社）

大陸財政部21日表示，今年以來堅定實施更加積極的財政政策，在消費上，下達消費品以舊換新資金人民幣1,875億元，惠及1.78億人次。創新推出財政金融協同促內需一攬子政策，已惠及居民1.13億人次。結合經濟發展需要，官方正在繼續研究制訂財政金融協同的新政策和新舉措，並於今年下半年推出。

大陸財政部副部長廖岷21日上午在國新辦的記者會指出，擴大內需不是權宜之計、而是戰略之舉。今年更加積極財政政策的重頭戲之一，就是創新設立了財政金融協同促內需的6項政策工具，大陸中央財政專門安排了1000億元資金，通過財政引導、金融投放、市場運作的傳導鏈條，實現了「1+1>2」的政策效果。

他說，上述政策端出7個月以來，實施進展整體是「符合預期的」，政策效能也逐步顯現。據統計，有居民約1.13億人次，企業大概有622萬家（受惠）。

廖岷還指出，7月30日中共政治局會議要求，優化實施財政金融協同促內需政策。按照這一部署，我們結合前期政策執行情況和調研中各方意見，已經對相關政策作了優化完善，從今年8月1日起開始實施。具體來講，主要是有三個新的舉措：一是拓寬貼息範圍。二是增加了經辦機構，從先前約100家增加到了約400家。三是進一步提高額度上限，以更好滿足經營主體投資和消費需求。

他透露，結合經濟發展需要，我們正在繼續研究制訂財政金融協同的新政策和新舉措，並於今年下半年推出。

他並指，消費需求正在成為中國大陸經濟增長的主動力，這一點日益凸顯。大陸有14億人口，中等收入群體超過4億人，2025年人均GDP超過1.3萬美元，社會消費品零售總額也超50兆元，最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到52%。財政部門始終堅持擴大內需這一戰略基點，推出一系列政策來促進居民消費提質升級。

大陸「擴大消費『十五五』規劃」提出，要著力提升消費能力，促進高品質充分就業，多管道增進居民收入，完善社會保障政策，合理增加公共消費。下一步，財政部將按照規劃聚焦就業、增收、社保等方面的要求，系統謀劃提升居民消費能力的戰略舉措。中長期看，主要還是通過持續提升社會保障能力，深化收入分配制度改革，強化稅收、轉移支付等再分配調節，「不斷夯實居民能消費、敢消費和願消費的基礎」。

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