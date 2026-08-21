擴大內需　中國財政部：致力提升民眾消費力

中國財政部副部長廖岷今天在國新辦記者會上表示，擴大內需、促進消費為戰略基點，下一步將聚焦就業、增收入、社保等規劃方向，系統推出提升民眾消費力措施。

中國國務院新聞辦公室（國新辦）今天召開「開局起步十五五系列」主題記者會。

廖岷於會上被問及財政部對於下一步財政支持擴大消費有何規劃時回應，財政部門始終堅持擴大內需這一戰略基點，推出系列措施促進民眾消費「提質升級」。

他舉例，目前推出措施包括消費品以舊換新政策、個人消費貸款和服務業經營主體貸款貼息政策、支持地方落實各項就業創業扶持政策；另也深入推進現代商貿流通體系試點城市建設，展開消費新業態、新模式、新場景試點建設，持續優化消費環境。

廖岷表示，「擴大消費十五五規劃」提出，要著力提升民眾消費能力，促進高品質充分就業、多管道增進民眾收入、完善社會保障政策、合理增加公共消費。

他說，財政部下一步將按照規劃，聚焦就業、增收入、社保等方面要求，系統規劃提升民眾消費能力措施。短期來看，主要是充分發揮目前各項政策效能，推動各項政策措施能夠更好、更快落實，增加民眾的獲得感。

他提到，中長期來看，主要還是得透過持續提升社會保障能力、深化收入分配制度改革、強化稅收、轉移支付等再分配調節，不斷增強民眾「能消費、敢消費、願消費」基礎，釋放超大消費市場的內生動力。