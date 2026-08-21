北極航線新突破 大陸貨櫃船首次停靠俄國摩爾曼斯克港

大陸貨櫃船近日首度停靠位於北極圈內，在俄羅斯西北部、距芬蘭不遠的摩爾曼斯克港，這是北極航線的新突破，意味著通過北極航道連接中國大陸沿海港口與俄北極圈內最大深水港的定期貨物運輸業務正式啟動。

據新華社，俄羅斯摩爾曼斯克海上貿易港（Murmansk）20日舉行首艘大陸貨櫃輪靠港歡迎儀式，慶祝該港首條來自大陸的貨櫃航線順利開通，標誌著通過北極航道連接大陸沿海港口與俄國北極圈內最大深水港的定期貨物運輸業務正式啟動。

大陸駐聖彼德堡總領事羅占輝代讀其駐俄羅斯大使張漢暉致本次歡迎儀式的賀信。賀信指出，大陸企業旗下集裝箱船經北極航道順利抵達摩爾曼斯克港，這是中俄深化北極合作的最新成果，也是「冰上絲綢之路」從願景走向現實的生動實踐。

據指出，摩爾曼斯克是俄國破冰船隊母港和北極航道最大轉運節點，在該航道常態化運營中發揮關鍵作用。此次由天津港啟航的航次順利抵港，依託摩爾曼斯克深水不凍港優勢與俄方航運保障能力，為兩國企業開闢了高效穩定的物流新通道，也為中俄經貿合作注入新動力。

俄國摩爾曼斯克州州長、俄國聯邦國務委員會「北方航道與北極」委員會主席安德列．奇比斯在歡迎儀式上致辭說，此次大陸貨櫃船靠泊摩爾曼斯克港，不只是一次普通物流作業，更被視作開闢廣闊合作之路的標誌性起點，預示著雙方大規模合作即將開啟。大陸航運公司新新運航運總經理克錦表示，此次大陸企業的貨櫃船順利靠岸，標誌著中俄北極航道貨櫃運輸正式開啟，這是一個全新的起點。北極航道目前已具備作為安全高效運輸通道的條件，擁有重要戰略意義與現實價值。該公司計畫2027年啟動ARC7級集裝箱船建造項目，並正研究將摩爾曼斯克定位為這批船舶的主要母港。

報導提到，摩爾曼斯克海上貿易港始建於1915年，目前擁有24個貨場和15個泊位，年吞吐能力達2400萬噸，是北極地區唯一可實現全年通航並直通世界大洋的綜合性港口。此次順利靠港的「新新海」1輪貨輪隸屬於新新運航運，共載運約500個貨櫃箱。活動期間，還同步舉行了陸資企業北極發展理事會揭牌儀式。