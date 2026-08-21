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張雪嗆聲送機車到台灣 經濟部：資助走私 難以理解

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
透用不正當手段化整為零，將張雪機車違法輸銷至台灣，經濟部認定為走私行為，對於張雪機車董事長張雪資助走私的行為，表示難以理解。聯合報系資料照
透用不正當手段化整為零，將張雪機車違法輸銷至台灣，經濟部認定為走私行為，對於張雪機車董事長張雪資助走私的行為，表示難以理解。聯合報系資料照

經濟部查扣違法的張雪機車，遭張雪機車董事長張雪嗆聲，被扣一台就再送一台，送到統一為止。經濟部今日表示，「對於張雪先生發言辯護及資助非法走私行為，經濟部表示難以理解」。

經濟部表示，明知中國大陸產製機車不能輸銷到台灣，卻有人化整為零，將零件進口到台灣之後再組裝，並公開在網路平台上展示，後遭經濟部聯合稽查並扣下機車。

針對張雪的嗆聲，經濟部聲明，此次案件為經濟部與財政部、交通部、內政部共同取締之疑似走私案件，非屬中國正常輸入台灣之商品。

依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第35條規定，中國大陸重型機車整車及引擎屬於不准輸入項目，未經許可不得輸入我國。本案涉案業者疑似以拆解機車零組件後分批輸入，再於國內組裝成車之方式，規避現行輸入管理規定，非屬任何國家正常進口產品。

經濟部指出，依據現場被詢問人表示，該員知道進口零件依法不應組裝成整車，顯示並無政府機關錯誤執法之情事，本案正由經濟部議處中。

政府對於大陸地區物品輸入管理及邊境查緝採取嚴格把關立場，任何企圖透過拆解、分批運輸、組裝成車等方式規避法令管制之行為，均將依法查辦。未來將持續結合財政部關務署、交通部及內政部警政署等機關力量，強化跨部會情資共享、聯合查緝及市場稽查作為，積極防堵違規輸入案件。

走私 經濟部 張雪機車

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