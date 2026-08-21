張雪挺陸製機車闖關 經濟部直言「難以理解」

中國大陸重型機車整車及引擎依法不得輸入台灣，卻疑似有業者以「化整為零」方式闖關。經濟部今（21）日表示，近期與財政部、交通部及內政部共同查獲一起疑似走私案件，涉案業者疑似將中國大陸機車拆解成零組件分批輸入；針對中國人士張雪為相關行為發言辯護，經濟部直言「難以理解」。

經濟部指出，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第35條規定，中國大陸重型機車整車及引擎屬於不准輸入項目，未經許可不得輸入我國，因此本案並非中國大陸商品正常輸入台灣，而是疑似規避輸入管理規定的走私案件。

經濟部說明，涉案業者疑似先將機車拆解為零組件後分批輸入，再於國內重新組裝成整車，藉此規避對中國大陸重型機車整車及引擎的輸入限制。

針對外界質疑政府執法，經濟部表示，依現場被詢問人說法，該員知道進口零件依法不應組裝成整車，顯示並無政府機關錯誤執法情事，目前案件正由經濟部議處中。

經濟部強調，政府對中國大陸地區物品輸入管理及邊境查緝採取嚴格把關立場，任何企圖透過拆解、分批運輸，再於台灣組裝成車等方式規避法令管制的行為，均將依法查辦。

後續經濟部也將結合財政部關務署、交通部及內政部警政署等機關，持續強化跨部會情資共享、聯合查緝及市場稽查，積極防堵違規輸入案件。

至於中國人士張雪對此案公開發言辯護，並涉及資助非法走私行為，經濟部表示「難以理解」，重申相關輸入規範明確，政府將依法處理。