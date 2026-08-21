LABUBU退燒　泡泡瑪特海外業績承壓

中國潮流玩具公司泡泡瑪特公布半年報，上半年營收低於市場預期；泡泡瑪特海外業績承壓，亞太、美洲今年上半年營收均為衰退，這與LABUBU海外熱度下滑有關。

泡泡瑪特20日公布半年報，今年上半年營收人民幣171.7億元（約新台幣824億元），低於市場預期199.8億元。在海外業績部分，今年上半年亞太營收年減9.7%、美洲營收年減16.5%；僅歐洲及其他地區營收正成長，年增5.9%。

據澎湃新聞21日報導，泡泡瑪特創辦人王寧20日在中期業績電話會議上表示，泡泡瑪特上半年完成逾20%成長；不過去年第3季基數高，可預見下半年壓力比上半年大，今年全年也許未能完成年初既定20%成長目標。

LABUBU為泡泡瑪特超級IP。王寧表示，今年上半年LABUBU銷售額占比下滑至26%，代表泡泡瑪特IP結構更健康；去年LABUBU銷售成長非常快速，不過去年是「一美遮百醜、問題很多的一年」，消費者到店裡常遇到售罄情況，這不該是常態。

泡泡瑪特首席財務長（CFO）楊鏡冰坦言，2026年泡泡瑪特海外市場經營利潤率下滑，一方面是LABUBU海外熱度下降，導致海外收入年減11%；另一方面為，海外市場尚在擴張期，較多新店預計2026年下半年開幕，租賃、人力成本對於經營利潤率下降有一定的影響。

泡泡瑪特首席營運長司德表示，海外市場經歷去年高成長，隨著流量回歸正常後，今年年增率壓力較大，預計下半年也會延續這個態勢。泡泡瑪特會繼續在全球重點國家、地區升級重點門市，不過持續開大店不是公司整體策略。