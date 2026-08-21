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大陸福建發布多項文件 深化兩岸文旅、商務、農業、新興產業交流合作

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸福建近來印發的多項「十五五」規劃中都提到對台相關措施。圖為先前福建平潭澳前客運滾裝碼頭復航與台灣的貨運航線照片。（圖／取自福建海事微信公眾號）
大陸福建近來印發的多項「十五五」規劃中都提到對台相關措施。圖為先前福建平潭澳前客運滾裝碼頭復航與台灣的貨運航線照片。（圖／取自福建海事微信公眾號）

大陸福建省日前印發了多項政策規劃措施，涵蓋文旅、商務、新興產業、農業、應急消防、交通郵政等，當中都有對台政策的發展規劃，著重在相關領域的融合發展或者交流合作。

這些文件包含「福建省『十五五』文化和旅遊發展規劃」、「福建省『十五五』新興產業和未來産業發展規劃」、「福建省『十五五』加快推進農業農村現代化規劃」、「福建省『十五五』應急體系和消防救援規劃」、「福建省『十五五』商務發展規劃」等。

據大陸福建省政府官網，上述文件分別於7日至20日期間正式公布。

其中有關文旅的文件，第十項是「深化閩台交流，探索兩岸文旅融合發展新路徑」。文件提到三點，首先是加強閩台文化交流合作，包含持續舉辦鄭成功文化主題活動、深化媽祖、陳靖姑等閩台民間信俗文化交流。鼓勵台灣同胞申報國家級、省級、市級、縣級非遺代表性傳承人。其次為打造海峽兩岸文旅品牌，第三則為推進兩岸文旅產業融合發展，包含吸引台灣藝人來閩舉辦營業性演出，打造東南演藝經濟高地和兩岸流行文化中心。

文件並公布專欄「深化兩岸文旅融合發展行動」，披露三大方向，其一是兩岸文旅交流合作品牌；其二是閩台文化遺產保護傳承，如開展涉台文物和文化遺產保護，推進閩南紅磚建築、海上絲綢之路（湄洲媽祖祖廟）申報世界文化遺產。最後則是兩岸文化藝術交流。

商務的部分，則提到深化閩台經貿融合。包含深化閩台電子資訊、機械裝備、石油化工等優勢產業合作，優化戰略性新興產業合作布局，推動合作由「垂直分工」向「水平分工」。推動涉台園區提檔升級，支持海峽兩岸中小企業合作區建設，促進福馬、廈泉金產業融合發展。推動新設對台小額商品交易市場，增設對台小額貿易點。強化對台貿易樞紐功能，做大做優對台、經台集貨出口和跨境電商、海運快件等特色業務，打造「福建—台灣—全球」物流新通道。服務在閩台企轉型發展，支持台企開拓大陸市場。探索兩岸服務貿易合作發展新業態。

新興產業部分則有深化閩台優勢產業融合發展，推動兩岸集成電路產業合作試驗區、海峽兩岸融合「雙碳」產業園等建設，打造創新功能突出的閩台科技合作基地、海峽兩岸中小企業合作區等；推動設立兩岸産業融合發展基金，進一步擴大對台灣地區職業資格直接采認範圍，加大台灣高層次人才引進力度。

農業的部分，涵蓋深化閩台農業融合發展。推進台灣農民創業園建設與結對共建，加快閩台農業融合發展產業園升級發展，全省新增台資農業項目300個以上，合同利用台資超過4億美元。拓寬台灣農漁業和中小企業在閩發展路徑，培育行業台資骨幹企業。深入開展「我爲台農辦實事」活動等。

應急與消防部分，相關規劃則提到，「推動海峽兩岸應急信息共享與聯合演練」。此外，拓展消防訓練基地功能，將三明消防訓練基地（沙縣基地）建成福建省海峽兩岸消防救援實訓交流基地。

此外，據福建省郵政管理局官網19日消息稱，近日福建省人民政府印發「福建省『十五五』現代綜合交通運輸體系規劃」，從11個方面進行系統闡釋，其中關於郵政的部分，「規劃」提出，要完善陸海空立體式綜合性對台通道樞紐功能，支撐引領兩岸融合發展示範區建設；高位打造對台運輸組織中心，共建兩岸物流集散中心，做優平潭對台郵件快件處理中心，加密對台電商雙向投遞直航專線。

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