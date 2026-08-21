日媒：七月中國對日稀土出口僅111噸 較去年同期減半

日本共同社昨晚報導，中國海關總署20日公佈的貿易統計數據顯示，7月的稀土磁體對日出口量為111噸，較上年同期減少了一半。

報導稱，中方鑑於日本首相高市早苗的涉台國會答辯採取對日出口管制，出口量可能是受到了管制的影響。與開始管制的今年1月相比也減半。與上月相比，則為月減13.6%。

報導稱，去年7月截至今年2月的稀土磁體單月出口量一直超過200噸，而今年3月降至180多噸，5月和6月跌至120多噸。這可能是受到鏑等用於提高磁鐵性能的稀土受到嚴格管制的影響。

報導稱，中國7月面向全球的出口量較上月也減少4.9%，為5,375噸。

另屬於軍民兩用物項的稀有金屬相關產品方面，報導稱，碳化鎢和鎢粉7月對日出口量繼2月至6月後依然為零。

而今年8月8日，日本經濟新聞也曾報導，根據中國海關總署數據，今年上半年，中國7種受管制稀土元素對日出口年減51%，對美國稀土出口也較去年同期下降28%，對全球稀土出口整體下降16%。單月降幅更加明顯，6月中國受管制稀土對日出口量較去年同期銳減81%。