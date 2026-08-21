中國與瑞士FTA完成升級談判 多領域更高水準雙向開放

據大陸商務部消息，8月20日，瑞士聯邦主席兼經濟、教研部長帕姆蘭在瑞士伯恩會見大陸商務部部長王文濤，共同宣布完成中國—瑞士自由貿易協定升級談判並簽署諒解備忘錄。王文濤表示，兩國自貿協定升級談判成功完成。雙方承諾將在貨物、服務、投資、規則等多個領域作出更高水準雙向開放，這將為兩國經貿合作創造新的機會。

帕姆蘭表示，瑞中兩國合作密切，經貿關係充滿活力，瑞士政府和產業界高度重視對華經貿合作。自貿協定在兩國合作中發揮了重要作用。協定成功升級是雙邊關係發展過程中的另一個重要里程碑，將為兩國企業長遠發展提供更穩定、透明、可預期的制度性保障，也釋放了雙方推動開放合作、自由貿易和維護基於規則的國際經貿環境的正面訊號。

王文濤表示， 2026年1月，習近平主席向帕姆蘭主席致賀電，強調中方願與瑞方一道努力，持續擴大互利合作，推動中瑞關係不斷邁上新台階。2024年9月，中瑞雙方啟動自貿協定升級談判，在雙方共同努力下，歷經五輪磋商，升級談判成功完成。雙方承諾將在貨物、服務、投資、規則等多個領域作出更高水準雙向開放，這將為兩國經貿合作創造新的機會。

他表示，瑞士是中國重要合作夥伴，對華合作始終走在前面。在當前充滿不確定性的國際環境下，這也展現了雙方選擇確定性和支持自由貿易的鮮明態度。今年是中國「十五五」規劃開局之年，也是中瑞建立創新戰略夥伴關係10週年，中國商務部願同瑞士聯邦經濟、教研部共同落實兩國領導人重要共識，盡快完成正式簽署並實施升級協定，推動兩國經貿關係提質升級，更好惠及兩國企業和人民。

帕姆蘭表示，瑞方願以自貿協定升級為契機，同中方持續擴大貿易投資合作，不斷深化創新戰略夥伴關係，繼續為中國企業在瑞經營提供開放、公正、非歧視的營商環境。

中瑞自貿協定於2013年7月簽署， 2014年7月生效實施，是中國大陸與歐洲大陸國家簽署的第一個自貿協定。這次升級談判完成後，雙方將加緊履行各自國內程序，以便早日正式簽署升級議定書。