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宇樹董事長王興興：人形機器人產業兩年內爆發

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸人形機器人領軍企業宇樹科技董事長王興興表示，未來最快二年，若機器人能在陌生環境完成約80%的任務，將成為產業爆發的臨界點；隨著AI基礎模型能力提升，未來十年機器人進化速度也將大幅加快。

王興興昨（20）日出席「2026世界機器人大會」並發表演講，這是他在宇樹科技上市後首次公開露面，但全程未提股價及個人財富，似乎刻意給產業「降溫」。

宇樹科技19日上市，股價最高一度飆升到人民幣1,100元，首日收盤總市值超過人民幣3,400億元，昨天股價急轉直下，收盤人民幣687元，跌幅18.7%，市值約人民幣2,779億元，一天市值就縮水超過人民幣600億元。

分析認為，宇樹科技上市兩天的股價走勢，是資本市場對「人形機器人第一股」定價邏輯的切換，上市首日，市場給予的是「稀缺性溢價」，加上7.44%的極低流通股數，資金推動股價衝高，但隔天王興興關於「2到10年」技術周期的判斷，提醒投資人，人形機器人的商業化仍處於早期階段。

王興興認為，制約機器人真正走進生活的最大瓶頸是具身智能的「泛化能力」，也就是說，機器人能做簡單的裝配，但效率還是比人類低，每次有新任務就要重新訓練，宇樹科技還是希望在技術更加泛化、機器人能力更好的情況下再進行大規模推廣。

他進一步指出，目前大量真人數據或網路數據是主要的「預訓練數據」，希望未來真正的機器人應用落地的時候，它的動作都是完全即時生成的，而不是提前編排。

王興興表示，未來快的話，可能2到3年，慢的話5到10年。如果能看到一台機器人被帶到任意的陌生環境，可以實現80%左右的任務，就差不多是未來產業臨界的爆發點。

不過，他也提到，市場在機器領域的開發方面使用AI的比例還相對欠缺，隨著基礎模型提升能力，用AI提升機器人的開發會是非常值得做的事，預估未來十年，尤其在AI大爆發的時間點，機器人的進化速度已經大幅度提升了。

人形機器人 機器人 模型

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