全球機器人上半年出貨飆增三倍 陸企包辦五強

市場研究機構Counterpoint Research最新報告指出，2026年上半年全球人形機器人出貨量突破2.2萬台，較2025年同期增加近三倍，其中前五大廠商全數為大陸企業，合計占全球出貨量86%。

據Counterpoint微信公眾號消息，智元上半年出貨約9,700台，市占率逾43%，排名全球第一；宇樹科技出貨逾7,000台，市占率31%，排名第二。兩家業者合計市占率超過七成，成為全球人形機器人出貨的主要業者。排名第三的銀河通用出貨逾1,100台、市占約5%；優必選出貨達千台級、市占約4.4%；樂聚機器人出貨650台、市占2.9%。

智元目前正向2027年營收超人民幣100億元的目標推進，旗下X系列已推出多種商用版本，應用於文娛商演、導覽導購、科研教育及數據採集等場景，G系列則已在消費電子及汽車零部件生產線進行集群部署。宇樹科技主要出貨仍為G1系列，在科研教育領域持續應用。

銀河通用今年1月推出面向重載工業及物流場景的Galbot S1，3月宣布完成寧德時代生產線測試。優必選客戶集中於汽車及3C製造領域，並將Walker S系列今年出貨指引由2,000至3,000台上調至5,000台；樂聚機器人則將Kuavo系列部署於多家人形機器人數據生產及訓練中心。

至於全球應用場景，報告指出，文娛商演、科教數採占全球人形機器人出貨量逾六成，雖然占比有所下降，仍是主要應用場景；導覽導購占比約19%，智能製造及倉儲物流占比分別達13%及5%，兩者占比均有所提升。

Counterpoint認為，隨著世界模型技術被融入現有VLA架構，人形機器人智慧和任務泛化能力迎來重要突破窗口。

報告預計，2026年全年全球人形機器人出貨量將突破5萬台，年增210%；未來五年服務業與工業場景將接續文娛商演、科教數採，成為驅動人形機器人需求增長的應用領域。