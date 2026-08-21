聽新聞
0:00 / 0:00

恒大案…許家印判無期徒刑 沒收個人全部財產

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導

大陸房地產巨頭恒大集團被控財務造假、集資詐騙案，深圳市中級人民法院一審昨（20）日依八項罪名判處恒大創辦人許家印無期徒刑，並沒收個人全部財產。恒大集團、恒大地產則分別遭判罰人民幣88.2億元、70億元。

另外，許家印的兩名兒子許騰鶴、許智健等56名相關涉案人員，分別遭判18年至1年10個月不等有期徒刑。

淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南分析，恒大打破房企「大而不能倒」的迷思，許家印遭判無期徒刑，是恒大案在司法上的總結，但不是中國房地產危機的終點。今年上半年大陸新建商品房銷售額仍年減13.6%，房地產開發投資下降18%，顯示市場尚未真正的觸底。

他認為，「司法可以處理許家印，但處理不了人口減少、需求萎縮、庫存過剩與地方財政依賴土地等結構性問題」，許家印入獄，只是替恒大模式蓋棺論定，並沒有替大陸樓市止血。

央視報導，法院經審理查明，2016年至2021年間，恒大集團、恒大地產及許家印以「持續性、大規模財務造假」等手段，虛增資產、隱瞞負債，分別實施非法吸收公眾存款、集資詐騙、欺詐發行證券、違規披露重要資訊等犯罪行為。

恒大集團及許家印透過行賄等手段取得金融機構控制權，違法套取信貸資金、保險資金供恒大集團使用；許家印還利用擔任恒大地產董事長的職務便利，組織財務造假，以分紅名義侵占公司財產。

恒大 許家印 無期徒刑

延伸閱讀

恆大集團等案一審宣判 許家印被判處無期徒刑

從首富到階下囚 許家印人生隨中國大陸房地產起伏

耗時4年審理！史上最大立委貪汙案...收賄施壓SOGO 二審結果明揭曉

趙坤茂／巨利之所在，大弊亦隨之！

相關新聞

出貨翻3倍…全球人形機器人 5陸企占86%

市場研究機構Counterpoint Research最新報告指，二○二六年上半年全球人形機器人出貨量突破二點二萬台，較二○二五年同期增加接近三倍，其中前五大廠商全數為大陸企業，合計占全球出貨量百分之八十六。

宇樹科技王興興：最快2年 機器人產業迎爆發點

大陸人形機器人領軍企業宇樹科技創辦人王興興二十日出席活動時表示，未來最快二年，若機器人能在陌生環境完成約百分之八十的任務，將成為產業爆發的臨界點；隨著ＡＩ基礎模型能力提升，未來十年機器人進化速度也將大幅加快。

恒大遭罰人民幣158.2億 許家印一審判無期、沒收財產

大陸房地產巨頭恒大集團被控財務造假、集資詐騙案，深圳市中級人民法院一審昨天依八項罪名判處恒大創辦人許家印無期徒刑，並沒收個人全部財產。恒大集團、恒大地產則分別遭判罰人民幣八十八點二億元、七十億元；另許家印的兩名兒子許騰鶴、許智健等五十六名相關涉案人員，分別遭判十八年至一年十個月不等有期徒刑。

阿里第2季失色…淨利年減76% 巨資投入AI難變現

阿里巴巴集團昨（20）日發布第2季財報（2027財年第1季）營收人民幣2,689億元，年增9%，淨利潤人民幣105億元（約新台幣494億元），年減76%，主因巨資投入AI，華爾街投資人在意的自由現金流也轉為負數。受到財報獲利不佳影響，阿里美股早盤大跌5%。

上海推「滬八條」降低購屋成本 搶救樓市

大陸官方搶救大陸房市，繼北京日前公布樓市新政後，上海昨（20）日公布樓市「滬八條」，從住房公積金、信貸、購房補貼、房票安置、存量住房收購五大方面出發，共推出八項舉措，降低居民購房置換成本。

男帥女美 仿生人形機器人吸睛

二○二六世界機器人大會昨日在北京亦莊北人亦創國際會展中心登場，其中優必選展台人氣爆棚，U1系列帥男、美女超仿生人形機器人高顏值引圍觀，這些機器人不但會和觀眾打招呼，還會眨眼示意。作為全球首款可實現規模化量產的超仿生人形機器人，U1可廣泛應用於情緒支持、養老陪伴、迎賓接待、文旅展覽、心理關懷等民生與商用場景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。