恒大案…許家印判無期徒刑 沒收個人全部財產

大陸房地產巨頭恒大集團被控財務造假、集資詐騙案，深圳市中級人民法院一審昨（20）日依八項罪名判處恒大創辦人許家印無期徒刑，並沒收個人全部財產。恒大集團、恒大地產則分別遭判罰人民幣88.2億元、70億元。

另外，許家印的兩名兒子許騰鶴、許智健等56名相關涉案人員，分別遭判18年至1年10個月不等有期徒刑。

淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南分析，恒大打破房企「大而不能倒」的迷思，許家印遭判無期徒刑，是恒大案在司法上的總結，但不是中國房地產危機的終點。今年上半年大陸新建商品房銷售額仍年減13.6%，房地產開發投資下降18%，顯示市場尚未真正的觸底。

他認為，「司法可以處理許家印，但處理不了人口減少、需求萎縮、庫存過剩與地方財政依賴土地等結構性問題」，許家印入獄，只是替恒大模式蓋棺論定，並沒有替大陸樓市止血。

央視報導，法院經審理查明，2016年至2021年間，恒大集團、恒大地產及許家印以「持續性、大規模財務造假」等手段，虛增資產、隱瞞負債，分別實施非法吸收公眾存款、集資詐騙、欺詐發行證券、違規披露重要資訊等犯罪行為。

恒大集團及許家印透過行賄等手段取得金融機構控制權，違法套取信貸資金、保險資金供恒大集團使用；許家印還利用擔任恒大地產董事長的職務便利，組織財務造假，以分紅名義侵占公司財產。