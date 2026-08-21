上海推「滬八條」降低購屋成本 搶救樓市

大陸官方搶救大陸房市，繼北京日前公布樓市新政後，上海昨（20）日公布樓市「滬八條」，從住房公積金、信貸、購房補貼、房票安置、存量住房收購五大方面出發，共推出八項舉措，降低居民購房置換成本。

上海還公布階段性購房補貼政策，符合條件的「以舊換新」房屋交易，最高可補貼人民幣8萬元（約新台幣38萬元）。外界預期其他一線城市將跟進推出樓市新政策。

上海市住房和城鄉建設管理委員會等六部門昨天聯合印發「關於優化本市房地產政策措施通知」（簡稱「通知」），自8月21日起施行。

第一財經日報報導，信貸政策方面，二套房外環內首付比率不低於25%，外環外不低於15%。

外環外二套房信貸政策與首套房基本接近，差異化安排精準適配市場需求，有助於啟動外環外的成交活力。

公積金政策方面，優化購房提取頻次與限額，上海無公積金房貸、未辦理沖還貸業務的購房繳存人，自不動產權證發證之日起五年內，購房提取由一次性提取調整為每年可提取一次，提取上限放寬至該套住房自有資金實際支付房款。

在優化個人住房信貸政策方面，新政明確，購買外環外住房，二套房商業貸款最低首付比率由不低於20%下調至不低於15%。調整後，本市首套房商貸最低首付比率統一為15%；二套房延續區域差異化政策，外環內最低首付比率不低於25%，外環外不低於15%（含寶山、嘉定區全域）。

為支持居民置換改善需求，上海公布實施階段性購房補貼政策，自8月21日起，至2027年3月31日，在上海市外環外購買新建商品住房並完成合約網簽備案，且在網簽備案日前後一年內出售上海市中古屋的，可申請補貼，補貼金額按購買新建商品住房貸款總額的1%計算，單套住房最高補貼人民幣5萬元。