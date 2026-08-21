阿里第2季失色…淨利年減76% 巨資投入AI難變現

阿里巴巴集團昨（20）日發布第2季財報（2027財年第1季）營收人民幣2,689億元，年增9%，淨利潤人民幣105億元（約新台幣494億元），年減76%，主因巨資投入AI，華爾街投資人在意的自由現金流也轉為負數。受到財報獲利不佳影響，阿里美股早盤大跌5%。

華爾街見聞報導，資本支出上，阿里本季資本支出人民幣676.7億元，年增75%，主要受AI基礎設施投入、CPU算力及晶片組件價格上漲影響；自由現金流的淨流出擴大至人民幣446.7億元。阿里巴巴CEO吳泳銘說，三年投資人民幣3,800億元的AI基礎設施計畫截至6月底已投入人民幣1,900億元，按目前AI產品平均毛利水準，資本支出可在三年內回本。

儘管淨利潤短期承壓，但阿里在AI商業化方面加速推進，吳泳銘昨晚在線上法說會指出，AI已成阿里雲成長核心，阿里雲與算力服務營收人民幣484.3億元，年增45%，全棧AI能力帶來商業化回報的持續提升，AI相關產品收入已連續第12個季度實現三位數增長。近期連續發布前沿語言、程式設計、視訊、語音、圖像、音樂模型性能均位列第一梯隊。

吳泳銘指出，阿里還推出了提升企業生產效率和能力的AI生產力平台千問辦公。得益於全棧AI戰略，阿里巴巴處於非常有利的行業地位。

財報顯示，在晶片層，阿里雲自研算力實現規模化商業化。平頭哥已建成覆蓋GPU、CPU及網路晶片的全棧自研體系，包括最新一代AI處理器真武M890在內的真武晶片，通過阿里雲，在自動駕駛、互聯網、金融等20多個行業的超650家外部客戶中實現廣泛的商業化應用。

在模型層，阿里模型持續開源，最新開源了參數規模2.4兆的Qwen3.8-Max和Qwen3.8-27B模型。

在電商業務方面，阿里該季度整體電商業務穩健，截至2026年6月30日，88VIP會員規模約6,400萬，持續雙位數增長。

其中，即時零售收入年增45%，成為大消費板塊的重要增長引擎。