聽新聞
0:00 / 0:00

男帥女美 仿生人形機器人吸睛

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
首形科技的人形機器人「精靈·璇」，身穿旗袍、戴著中式髮飾，還長著一雙精靈耳的高顏值人形機器人，亦成為現場吸睛焦點。 圖／取自微博
首形科技的人形機器人「精靈·璇」，身穿旗袍、戴著中式髮飾，還長著一雙精靈耳的高顏值人形機器人，亦成為現場吸睛焦點。 圖／取自微博

二○二六世界機器人大會昨日在北京亦莊北人亦創國際會展中心登場，其中優必選展台人氣爆棚，U1系列帥男、美女超仿生人形機器人顏值引圍觀，這些機器人不但會和觀眾打招呼，還會眨眼示意。作為全球首款可實現規模化量產的超仿生人形機器人，U1可廣泛應用於情緒支持、養老陪伴、迎賓接待、文旅展覽、心理關懷等民生與商用場景。

據香港文匯網，這些優必選U1系列的帥男、美女超仿生機器人，為人形機器人走進大眾生活、實現普惠化落地奠定堅實基礎。區別於傳統機器人機械化、程序化的交互模式，U1搭載優必選自研Resonance-ＬＭ情感大模型，實現有溫度的情感陪伴。

硬體方面，U1擁有行業首創「雙支點加四連桿」仿生頸椎結構，搭配三十三軸面部肌腱網絡與十九個主動自由度靈動驅動面肌，可呈現豐富細膩的類人微表情；依託毫秒級眼球跟蹤技術與高靈敏聲源定位系統，能即時響應用戶指令。U1還搭載跨時空記憶系統與用戶可選的主動關懷模式，可感知用戶情緒、提供關懷，實現從「像人」到「懂人」的跨越。

另外，據香港經濟日報，會場中，另一名身穿旗袍、戴著中式髮飾，還長著一雙精靈耳的高顏值人形機器人，成為現場吸睛焦點。有參觀者形容「站在人群中並不突兀」，「臉很擬人，而且不嚇人」。

這款名為「精靈·璇」的人形機器人由首形科技研發。不同於展場上常見的金屬外殼或科技感造型，「精靈·璇」走的是國風路線，身穿旗袍、搭配中式髮飾，精緻五官加上精靈耳設計，像是從動漫或遊戲角色走出來的人物。

有不少參觀者被它的外貌吸引，紛紛拿起手機拍攝。現場一名王姓觀眾更仔細觀察機器人的臉部、關節等細節，直言這是他曾見過「臉部最不違和」的機器人，「臉很好看，很擬人，而且不嚇人」。

工作人員透露，這位首形科技製造的「高顏值機器人」，其臉部皮膚可維持約七年不變質，但目前手部關節仍無法活動。

北京 顏值 人形機器人

延伸閱讀

世界機器人大會「最美機器人」穿中式旗袍 臉部皮膚7年不變質

炒菜、跑腿、剷貓砂 中國機器人多元應用 驚豔世界大會

小米二代人形機器人首亮相 自由度增至66個、手部更靈巧

大陸人形機器人 今年市場規模估達710億元

相關新聞

出貨翻3倍…全球人形機器人 5陸企占86%

市場研究機構Counterpoint Research最新報告指，二○二六年上半年全球人形機器人出貨量突破二點二萬台，較二○二五年同期增加接近三倍，其中前五大廠商全數為大陸企業，合計占全球出貨量百分之八十六。

宇樹科技王興興：最快2年 機器人產業迎爆發點

大陸人形機器人領軍企業宇樹科技創辦人王興興二十日出席活動時表示，未來最快二年，若機器人能在陌生環境完成約百分之八十的任務，將成為產業爆發的臨界點；隨著ＡＩ基礎模型能力提升，未來十年機器人進化速度也將大幅加快。

恒大遭罰人民幣158.2億 許家印一審判無期、沒收財產

大陸房地產巨頭恒大集團被控財務造假、集資詐騙案，深圳市中級人民法院一審昨天依八項罪名判處恒大創辦人許家印無期徒刑，並沒收個人全部財產。恒大集團、恒大地產則分別遭判罰人民幣八十八點二億元、七十億元；另許家印的兩名兒子許騰鶴、許智健等五十六名相關涉案人員，分別遭判十八年至一年十個月不等有期徒刑。

阿里第2季失色…淨利年減76% 巨資投入AI難變現

阿里巴巴集團昨（20）日發布第2季財報（2027財年第1季）營收人民幣2,689億元，年增9%，淨利潤人民幣105億元（約新台幣494億元），年減76%，主因巨資投入AI，華爾街投資人在意的自由現金流也轉為負數。受到財報獲利不佳影響，阿里美股早盤大跌5%。

上海推「滬八條」降低購屋成本 搶救樓市

大陸官方搶救大陸房市，繼北京日前公布樓市新政後，上海昨（20）日公布樓市「滬八條」，從住房公積金、信貸、購房補貼、房票安置、存量住房收購五大方面出發，共推出八項舉措，降低居民購房置換成本。

男帥女美 仿生人形機器人吸睛

二○二六世界機器人大會昨日在北京亦莊北人亦創國際會展中心登場，其中優必選展台人氣爆棚，U1系列帥男、美女超仿生人形機器人高顏值引圍觀，這些機器人不但會和觀眾打招呼，還會眨眼示意。作為全球首款可實現規模化量產的超仿生人形機器人，U1可廣泛應用於情緒支持、養老陪伴、迎賓接待、文旅展覽、心理關懷等民生與商用場景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。