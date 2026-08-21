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提振房市…上海新政 買房最高補貼37萬

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
上海推出「滬八條」房市新政，希望提振買氣。圖為上海市寶山區某樓盤售樓處。 中新社
上海推出「滬八條」房市新政，希望提振買氣。圖為上海市寶山區某樓盤售樓處。 中新社

為提振萎靡不振的房地產買氣，上海市有關部門二十日發布樓市「滬八條」。其中為支持居民置換改善需求，上海專門出台實施階段性購房補貼政策，最高補貼可達八萬人民幣（約卅七萬台幣）。

新華社報導，上海市住房城鄉建設管理委、上海市房屋管理局、上海市公積金管理中心等六部門共同發布《關於優化本市房地產政策措施的通知》的文件，主要包括優化住房公積金提取、優化個人住房信貸、實施「以舊換新」購房補貼、推行房票安置以及推進收購二手住房等五個方面、八項政策措施，簡稱「滬八條」。

主要政策包括：擴大支付購房首付款提取範圍，將繳存人從購買新建預售商品住房，進一步擴大至購買新建商品住房現房；優化購房提取公積金頻次和限額，在上海沒有公積金個人住房貸款或未辦理公積金衝還貸業務的已購房繳存人，購房提取頻次由不動產權證發證之日起五年內「提取一次」調整為「每個自然年提取一次」；拓寬住房公積金購房支出情形，支持繳存人提取住房公積金支付上海市購房契稅和購買住房配套車位或車庫、儲藏室。

通知還明確優化二套房貸首付款比率。對於購買上海市外環外住房的購房者，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比率從「不低於百分之二十」調整為「不低於百分之十五」。

按照優化後政策規定，上海市首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比率統一為不低於百分之十五；二套住房信貸政策保持區域差異化，外環內最低首付款比率為不低於百分之二十五。

值得注意的是，為支持居民置換改善需求，上海專門出台實施階段性購房補貼政策。自通知實施之日二○二六年八月二十一日起，至二○二七年三月三十一日，居民家庭在上海市外環外購買新建商品住房並完成合同網簽備案，且在網簽備案日前後一年內出售上海市二手住房的，可申請補貼，補貼金額按購買新建商品住房貸款總額的百分之一計算，單套住房最高補貼五萬元。其中，若所出售的二手住房位於上海市外環內，則還可另外申請補貼三萬元。兩項購房補貼可疊加至最高八萬元。

此外，通知還強調將進一步加大房票實施力度，加快推進收購二手住房用作保障性租賃住房等。

補貼 上海 房市

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