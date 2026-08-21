宇樹科技王興興：最快2年 機器人產業迎爆發點

大陸人形機器人領軍企業宇樹科技創辦人王興興二十日出席活動時表示，未來最快二年，若機器人能在陌生環境完成約百分之八十的任務，將成為產業爆發的臨界點；隨著ＡＩ基礎模型能力提升，未來十年機器人進化速度也將大幅加快。

港媒信報二十日報導，王興興當日出席北京「二○二六世界機器人大會」上表示，尚未大規模推廣真實場景工作的人形機器人，因其效率和泛用性能力還不夠高。

王興興指出，全世界具身智能的最大瓶頸是模型的輸入和輸出，跟真實世界有偏差。他解釋，現階段多數ＡＩ模型在固定場景經充足數據收集與項目訓練後，單任務成功率可近百分之一百，但一換操作物件、微變環境，成功率就大幅跳水，這也是人形機器人遲遲未在家庭與工廠大規模推廣的主因。

王興興認為，制約機器人真正走進生活的最大瓶頸是具身智能的「泛化能力」，機器人能做簡單的裝配，但效率還是比人類低，每次有新任務就要重新訓練。他說，目前大量真人數據或網路數據是主要的「預訓練數據」，希望未來真正的機器人應用落地的時候，它的動作都是完全即時生成的，而不是提前編排。

宇樹科技希望在技術更加泛化、機器人能力更好的情況下再大規模推廣。他認為，快則二至三年，慢則五至十年，具身智能有望迎來實質突破，他希望幾年內把能幹百分之八十家務的機器人送進普通家庭。他預測，機器人進化速度可能比預估更快一點。