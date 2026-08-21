恒大遭罰人民幣158.2億 許家印一審判無期、沒收財產

大陸房地產巨頭恒大集團被控財務造假、集資詐騙案，深圳市中級人民法院一審昨天依八項罪名判處恒大創辦人許家印無期徒刑，並沒收個人全部財產。恒大集團、恒大地產則分別遭判罰人民幣八十八點二億元、七十億元；另許家印的兩名兒子許騰鶴、許智健等五十六名相關涉案人員，分別遭判十八年至一年十個月不等有期徒刑。

央視報導，法院經審理查明，二○一六年至二○二一年間，恒大集團、恒大地產及許家印以「持續性、大規模財務造假」等手段，虛增資產、隱瞞負債，分別實施非法吸收公眾存款、集資詐騙、欺詐發行證券、違規披露重要資訊等犯罪行為。

恒大集團及許家印透過行賄等手段取得金融機構控制權，違法套取信貸資金、保險資金供恒大集團使用；許家印還利用擔任恒大地產董事長的職務便利，組織財務造假，以分紅名義侵占公司財產。

法院認為，恒大集團、恒大地產及許家印的犯罪行為「嚴重破壞社會主義市場經濟秩序」，犯罪數額特別巨大、情節特別惡劣，造成特別重大經濟損失，社會危害特別嚴重，應當依法嚴懲。

同一日，深圳市中級人民法院、深圳市南山區人民法院也公開宣判恒大集團其他相關案件，甄立濤、柯鵬、許騰鶴、許智健、杜亮、梁棟等五十六人，分別被判處十八年至一年十個月不等有期徒刑，並處罰金或沒收財產。

恒大暴雷後經清查，共涉及大陸全國約一六二萬套恒大爛尾樓；還涉及約十萬投資者、人民幣三百四十億元未兌付資金。是大陸多年來影響覆蓋民生、行業、金融、市場規則等多個核心領域的重大經濟犯罪案件。恒大系合計約人民幣二點四兆元的總負債，未來通過司法清盤、資產處置、境外債務重組等方式分步化解。

淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南表示，恒大打破房企「大而不能倒」的迷思，許家印遭判無期徒刑，是恒大案在司法上的總結，但不是中國房地產危機的終點。今年上半年大陸新建商品房銷售額仍年減百分之十三點六，房地產開發投資下降百分之十八，顯示市場尚未真正觸底。