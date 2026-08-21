出貨翻3倍…全球人形機器人 5陸企占86%

市場研究機構Counterpoint Research最新報告指，二○二六年上半年全球人形機器人出貨量突破二點二萬台，較二○二五年同期增加接近三倍，其中前五大廠商全數為大陸企業，合計占全球出貨量百分之八十六。

據Counterpoint微信公眾號二十日消息，排名全球第一的是智元，上半年出貨約九千七百台，全球市占率逾百分之四十三；第二的是宇樹科技出貨逾七千台，市占率百分之三十一。兩家業者合計市占率超過七成，成為全球人形機器人出貨的主要業者。排名第三的銀河通用出貨逾一千一百台、市占約百分之五；優必選出貨達千台級、市占約百分之四點四；樂聚機器人出貨六百五十台、市占百分之二點九。

智元目前正向二○二七年營收超人民幣一百億元的目標推進，旗下Ｘ系列已推出多種商用版本，應用於文娛商演、導覽導購、科研教育及數據採集等場景，Ｇ系列則已在消費電子及汽車零部件生產線進行集群部署。宇樹科技主要出貨仍為Ｇ１系列，在科研教育領域持續應用。

至於全球應用場景，報告指，文娛商演、科教數採占全球人形機器人出貨量逾六成，雖然占比有所下降，仍是主要應用場景；導覽導購占比約百分之十九，智能製造及倉儲物流占比分別達百分之十三及百分之五，兩者占比均有所提升。

報告預計，二○二六年全年全球人形機器人出貨量將突破五萬台，年增百分之二百一十；未來五年服務業與工業場景將接續文娛商演、科教數採，成為人形機器人需求增長領域。

另據研究機構TrendForce（集邦諮詢）的機器人產業研究預計，今年中國大陸人形機器人市場規模將達一百五十億元人民幣（約新台幣七百一十億元），明年市場規模至少可維持百分之六十以上的增長。中國人形機器人部署已進入汽車、３Ｃ、航空、物流及能源等多元場域。