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陸發改委召開民企座談會…鄭柵潔：及時推出增量政策 激發民間投資活力

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家發展改革委主任鄭柵潔20日主持召開民營企業座談會表示，當前一些行業企業面臨的困難增多，發改委將及時謀劃推出務實管用的增量政策，進一步激發民間投資活力。中通社
大陸國家發展改革委主任鄭柵潔20日主持召開民營企業座談會表示，當前一些行業企業面臨的困難增多，發改委將及時謀劃推出務實管用的增量政策，進一步激發民間投資活力。中通社

大陸國家發展改革委主任鄭柵潔20日主持召開座談會，聽取民營企業對穩定經濟運行、促進有效投資的意見建議。鄭柵潔表示，當前受內外部因素疊加影響，一些行業企業面臨的困難增多，發改委將充分發揮存量政策效能，及時謀劃推出務實管用的增量政策，進一步激發民間投資活力。

大陸國家發改委網站20日指出，為深入貫徹中央政治局會議精神，落實大陸國務院第十二次全體會議部署，8月20日，鄭柵潔主持召開座談會，圍繞穩定經濟運行、促進有效投資聽取民營企業意見建議。據悉，來自電氣設備、製藥裝備、消費服務、智慧終端、紡織服裝及冶金化工領域的特銳德電氣、楚天科技、譽存科技、雷鳥創新、鄂爾多斯資源等5家企業負責人參加座談會。

大陸發改委稱，與會企業普遍認為，今年以來，大陸經濟在外部多重衝擊挑戰、內部深刻結構轉型中頂壓前行，呈現動能向新、結構向優的發展態勢，市場空間和機遇廣闊，企業發展信心堅定。下一步將持續深耕主業、加大投資布局、深化科技創新、促進就業增收，為推動高品質發展作出更大貢獻。

此外，參會企業還就優化投資服務、促進國企民企協同發展、規範市場競爭秩序、拓寬融資管道，以及支持傳統產業改造升級等方面提出意見建議。

鄭柵潔表示，宏觀經濟與微觀主體密不可分，民營企業長期處在市場一線、創新前沿，對宏觀政策的感知直接靈敏。國家發展改革委堅持與民營企業常態化溝通交流，是為了更好了解企業真實訴求，不斷提升宏觀政策的精準性、有效性。

鄭柵潔指出，當前受內外部因素疊加影響，一些行業企業面臨的困難增多，但大陸經濟從來都是在戰勝挑戰中發展、在歷經考驗中壯大。他希望廣大民營企業家堅定發展信心，在新舊動能轉換過程中把握市場機遇、深挖投資潛力，積極參與國家重大戰略和重大工程，投資布局產業鏈新領域、新賽道，在市場競爭中取得更好發展、實現更大作為。

鄭柵潔表示，國家發改委將深入貫徹落實中央政治局會議精神，按照國務院第十二次全體會議部署，充分發揮存量政策效能，及時謀劃推出務實管用的增量政策，協同推進「十五五」規劃《綱要》重大工程和「六張網」規劃建設，紮實推進「兩重」建設和「兩新」工作。

他表示，發改委將完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，進一步破除隱性壁壘、擴大場景開放、強化要素支持、保護合法權益，充分激發民間投資活力，推動經濟持續向新向優向好發展。

鄭柵潔 國務院 大陸

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