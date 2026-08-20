上海十五五加速數位基建 布局6G、衛星互聯網商用

大陸「十五五」時期，上海將加速布局下一代數位基礎設施，推進第6代行動通訊技術（6G）試驗網實現智慧協同並部署商用，同時推動「千帆星座」規模組網及低空、海域網路建設。

中新社報導，上海市政府辦公廳19日發布「上海市數字上海建設十五五規劃」。規劃提出，未來5年加快推動「雙萬兆城市」建設，推動50吉比特無源光網路在重點場景規模部署，增強型第五代行動通訊技術（5G—A）實現中心城區及郊區重點區域覆蓋。

規劃並提出，300米以下低空公共航路實現移動通信網路全線覆蓋，率先規模部署通感一體基站；推動海域網路實現近海30公里5G覆蓋。衛星互聯網則將實現「千帆星座」規模組網並部署商用。

在算力方面，上海還將構建「通用＋智慧＋超算」三位一體算力服務體系，打造整合公共服務、資源調度、能耗監測等功能的一體化算力服務樞紐平台；並在臨港、虹橋、東方樞紐等地加快建設國際數據中心。

據大陸工信部官網，6G「不僅負責通信，還將支撐感知、計算和智能協同」，讓人、機器、車輛、設備和系統之間更快配合。6G也追求「更立體、更連續的通信網路」，目標是構建空、天、地、海一體化通信體系。

對一般民眾而言，文章指出，6G更直觀的感受，是對網速要求高的軟體運行更流暢、更穩定。例如遠程醫療除了線上問診，還能支援醫學影像即時傳輸、遠程診療輔助；智慧出行則讓「車輛、道路、平台和行人之間能更快交換信息」，提升交通運行效率，沉浸式互動、智慧家居及穿戴裝置也將獲得更成熟的發展條件。

工信部官網另指出，在低空經濟領域，新一代通信網可保障無人機、低空飛行器「實時通信、精準導航與動態監管」；車聯網則可支撐「車路協同、自動駕駛、車輛智能調度」。