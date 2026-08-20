泡泡瑪特上半年淨利年增10% 王寧：今年完不成年初既定的20%增長目標

泡泡瑪特20日盤後發布2026年上半年業績，多項核心指標低於市場預期。其中淨利潤為人民幣50億元，年增10%，較市場預估人民幣66億元存在明顯差距。

此外，營收人民幣171億元，年增23%，不及市場預估人民幣199億元；毛利人民幣119億元，毛利率69.7%，小幅低於市場預期的70%。

泡泡瑪特董事長王寧坦言，今年上半年，確實比預期的壓力大很多，也確實面臨了很多困難和挑戰，這是之前沒有預料到的。

王寧在業績會上表示，雖然公司營收上半年完成超過20%以上的增長，但可預見的是下半年壓力比上半年還會更大一些，今年很大機率完不成年初既定的20%增長的目標。

海外市場構成了本期業績的隱憂。財報顯示，泡泡瑪特亞太區收入年減9%至人民幣25億元，美洲收入年減16%至人民幣18億元。

其中，亞太線上收入年減39%，來自Shopee平台收入降幅達62%；美洲線上收入年減45%，來自自研APP及官網收入降幅為44%；歐洲及其他地區收入小幅增長5%，線下通路增長49%，但體量較小，對整體影響有限。

泡泡瑪特在財報中將下滑歸因於「外部流量紅利消退」及「核心IP熱度回歸常態」，並表示正由規模擴張轉向精細化運營。相較之下，線下通路擴張力度明顯加大。

報告期內，美洲零售店從41家擴至86家，歐洲零售店從18家擴至45家，海外線下通路收入分別增長19%和49%。截至6月末，全球門店總數達676家，機器人商店2827台。

值得一提的是，大陸市場成為本期業績最重要的支撐力量。報告期內，泡泡瑪特中國區收入由人民幣82億元增至人民幣122億元，年增47%，收入占比從59%升至71%，彌補了海外業務的收縮。

線上通路是最強勁的增長極，收入年增62%至人民幣47億元。其中，泡泡瑪特抽盒機APP以83%的增速錄得人民幣20億元，成為線上最大單一通路；抖音平台年增74%至人民幣9億元；天貓旗艦店年增37%至人民幣9億元。

此外，批發及其他收入暴增111%，主要受益於城市樂園、POP BAKERY甜品及POPOP飾品等新業態的貢獻。

值得注意的是，2026年泡泡瑪特將樂園封閉區域重新開放，圍繞THE MONSTERS與DIMOO兩大熱門IP，打造四大全新區域，首次引入六個大型遊樂設施。同時自6月18日起，樂園延長營業時間，推出「星夜奇遇」夏季夜遊限定活動。

IP層面，各主要形象表現出現明顯分化。包括Labubu在內THE MONSTERS系列上半年收入人民幣44億元，仍位居第一，但年減7%。

星星人收入年增580%至人民幣26億元，躍居第二，成為本期業績最大增長亮點。CRYBABY、DIMOO、SKULLPANDA分別錄得收入人民幣16.3億元、16.2億元及15.5億元，均保持正增長。MOLLY收入人民幣9億元，年減33%。

泡泡瑪特高管在業績會上表示，MOLLY在今年年底或者明年上半年會有一些比較大的突破性的設計產品推出。