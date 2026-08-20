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阿里平頭哥真武M890晶片商業化 已有650家外部客戶使用

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴20日發布公告稱，平頭哥已構建覆蓋GPU、CPU、存儲和網路晶片的自研晶片體系。其中最新一代AI處理器真武M890已通過阿里雲服務在20多個行業的超650家外部客戶實現商業化應用。圖為阿里展示平頭哥「真武M890×磐久AL128超節點」伺服器。聯合報系資料照
阿里巴巴20日發布公告稱，平頭哥已構建覆蓋GPU、CPU、存儲和網路晶片的自研晶片體系。其中最新一代AI處理器真武M890已通過阿里雲服務在20多個行業的超650家外部客戶實現商業化應用。圖為阿里展示平頭哥「真武M890×磐久AL128超節點」伺服器。聯合報系資料照

阿里巴巴20日發布公告稱，平頭哥已構建覆蓋GPU、CPU、存儲和網路晶片的自研晶片體系。其中最新一代AI處理器真武M890已通過阿里雲服務在20多個行業的超650家外部客戶實現商業化應用，其中金融行業部署規模突破10萬卡，覆蓋150多家主流機構。

快科技報導，真武M890於2026年5月20日在阿里雲峰會上首次亮相。該晶片採用平頭哥自研平行計算架構，內置144GB HBM高頻寬顯存，片間互聯頻寬達到800GB/s，整體性能是上一代真武810E的3倍。

該晶片原生支持從FP32到FP4等多種數據精度，可覆蓋高精度訓練、低精度推理和超低精度推理等全場景。配合自研ICN Switch 1.0互聯晶片，可實現64卡全頻寬互聯，顯著提升大規模智算集群的計算效率與穩定性。

今年5月阿里雲峰會期間，平頭哥半導體副總裁高慧曾披露，截至2026年4月，真武系列晶片已累計出貨56萬片，服務中國電信、中國一汽、浦發銀行等400多家客戶。此次公告將客戶數更新至超650家，顯示出真武晶片在短短數月內的商業化拓展速度。

在金融行業，真武晶片的部署規模已突破10萬卡，覆蓋銀行、證券、保險、基金等超過150家主流機構，應用于財富管理、信貸風控、投研投顧、進件識別、合規監控等核心場景。

市場研究機構IDC的統計顯示，截至2026年第1季，真武PPU晶片出貨量已突破60萬片，在大陸本土AI晶片廠商中按出貨量排名第二，僅次於華為昇騰，進一步印證其在行業內的規模化商業地位。對於一款在2025年才開始大規模對外銷售的高端AI晶片而言，這一速度被業內視作「爆發式增長」。

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