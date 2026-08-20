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誰殺死了駕訓班？陸5年內估減少1/4家數 年輕人稱「不如叫車」

中央社／ 上海20日電
中國大陸駕訓班過去是學員要排隊等練習開車，如今這行業8成不賺錢，估計未來5年內駕訓班將減少1/4以上。中新社
中國大陸駕訓班過去是學員要排隊等練習開車，如今這行業8成不賺錢，估計未來5年內駕訓班將減少1/4以上。中新社

中國大陸駕訓班過去是學員要排隊等練習開車，如今這行業8成不賺錢，估計未來5年內駕訓班將減少1/4以上。原因除了出生人口減少，年輕人消費觀念轉變更是重要因素。

有陸媒引述中國全國乘用車市場訊息聯席會秘書長崔東樹表示，年輕人消費觀念根本轉變，「00後」（2000至2009年出生）按需求消費；加上傳統學車體驗差，年輕人普遍延後甚至放棄學開車。崔東樹預測，2026年至2027年是淘汰高峰，2030年後供需趨於平衡，預計行業總量縮減25%至35%。

「誰『殺死』了駕校」話題前些天成為中國微博熱搜第一名。陸媒先前報導，今年暑假本來應該是學開車旺季，山東濟南一家駕訓班，15輛訓練車只有4輛在教學，其餘的車都在角落待命。

第一財經今天報導，有資料顯示，中國超過2.1萬家駕訓機構中，逾8成沒盈利，產能利用率平均僅28.6%。

報導分析，駕訓班生意差有多個因素，其中之一在於適齡學車人口變化。

在汽車開始普及階段，學駕照有剛滿18歲或剛入職場的年輕人，也有大量30多歲以上的人，並且中年人的占比較高；但多年下來，中年人有學車需求的幾乎都已考取駕照。

另從出生人口來看，若以10年為一個階段，「00後」1.63億人，相比之下，「60後」到「90後」，每個階段都超過2億人。

同時，年輕人的消費理念在變化。隨著網約車越來越方便，大城市的地鐵、公車網路日益發達，交通替代方式多。家住廣州番禺的李先生幾年前買過一輛SUV，用了兩年就賣掉，「現在地鐵和打車（叫車）這麼方便，比買車養車的開支少多了」。

年輕人 中國大陸 駕訓班

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